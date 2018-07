Napoli | Arias tentato dall' Atletico Madrid

Napoli - De Laurentiis : 'Inglese e Ounas restano. In difesa uno tra Arias e Sabaly' : TORINO - ' Ancelotti è rimasto molto colpito sia da Ounas che da Inglese , e mi ha ribadito che vuole tenerli e che li farà giocare, così come tutto il resto della squadra. Il terzino? Arriverà solo ...

Napoli - De Laurentiis : ''Sabaly o Arias? Uno arriva di sicuro'' : DIMARO FOLGARIDA - Il mercato del Napoli continua a rimanere in stand by, ma Aurelio De Laurentiis non rinuncia alla sua rubrica quotidiana sulla campagna acquisti, trasmessa ogni mattina dalla radio ...

Napoli - De Laurentiis : 'Arias e Sabaly? Ne arriverà solo uno' : DIMARO-FOLGARIDA, Trento, - 'Arias e Sabaly arriveranno insieme? Falso. Ne arrivà solo uno di questi due' . Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, fa il punto sul mercato a Radio Kiss ...

Napoli - Arias decide in 24 ore : attesa per Sabaly : Secondo quanto riferito da Sky Sport Santiago Arias si sarebbe preso 24 ore per decidere se andare o meno al Napoli . Intanto domani gli azzurri controlleranno le condizioni del ginocchio di Sabaly , l'alternativa al colombiano.

Napoli - ADL tra Sabaly e Arias. Poi la bordata a Lotito : "Limitazione stranieri da coatti cerebrali" : Aurelio De laurentiis. ANSA Una poltrona per due. Perché è anche la questione di caselle per extracomunitari che blocca l'affare terzino del Napoli. E così il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo ...

Napoli - fissate visite per l'infortunio di Sabaly : ADL non chiude Arias : Il Corriere dello Sport spiega l'intricata situazione terzino in casa Napoli : 'Fissato per Sabaly un controllo medico, così da valutare lo stato del ginocchio incriminato e capire se poi affondare il colpo per un ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Sì - arriva Arias. Su Koulibaly dico che…” : DE Laurentiis allo scoperto- Aurelio De Laurentiis svuota il sacco ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”. Il presidente ha praticamente annunciato l’arrivo di Arias e analizzato la situazione rinnovo legata a Koulibaly. “PER ARIAS E’ TUTTO FATTO” De Laurentiis ha annunciato: “Vero, per Arias è tutto fatto. Penso che ormai siamo ai minuti conclusivi, stiamo trattando. […] L'articolo Napoli, De Laurentiis allo ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis su Arias : “stiamo trattando” : “Per Arias ormai siamo ai minuti conclusivi, stiamo trattando”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso del suo intervento quotidiano su Radio Kiss Kiss Napoli dal ritiro di Dimaro. Il Napoli sta quindi concludendo le trattative per l’acquisto del terzino destro colombiano, 26 anni, che dal 2013 gioca in Olanda, nel Pavia Eindhoven. De Laurentiis ha però precisato: ” La cosa strana ...

Arias al Napoli - video e caratteristiche del difensore colombiano : In attesa che il Napoli possa fare il cosiddetto colpo di mercato (tutti i tifosi invocano a gran voce il nome di Edinson Cavani), la dirigenza azzurra si appresta a chiudere l'ennesimo colpo di questo calciomercato con l'arrivo di Santiago Arias. In questo articolo e nel video che vi proponiamo cercheremo di indicarvi le principali caratteristiche fisiche e di gioco di questo difensore esploso nell'ultima stagione calcistica nel PSV ...

De Laurentiis ed il mercato del Napoli : arriva Arias - le richieste di Samp e Cagliari : De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato dell’arrivo del terzino di fascia destra colombiano Arias ma non solo… Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha fatto il suo consueto punto sul calciomercato. Intervistato da Radio Kiss Kiss, il patron ha svelato l’arrivo di Arias per la fascia destra: “Penso che ormai siamo ai minuti conclusivi, stiamo trattando. La cosa strana è che stiamo trattando due ...

PSV - van Bommel : 'Arias autorizzato a trattare con il Napoli. Probabilmente andrà via' : Mark van Bommel, allenatore del PSV Eindhoven , ha parlato ai microfoni di Fox Sport Olanda del futuro di Santiago Arias , esterno difensivo vicinissimo al Napoli . Queste le sue dichiarazioni: 'Arias è stato autorizzato a trattare col Napoli, Probabilmente andrà via'. L'...

Napoli - la priorità è Arias. Nessuna chance per il ritorno di Cavani : Secondo la redazione di Sky Sport, la priorità del Napoli è il terzino con Arias come priorità: 12 milioni più bonus e c'è già l'ok del calciatore. Scende nelle gerarchie Sabaly del Bordeaux. Cavani ? Non ci sono chance di ...

Calciomercato : il Napoli a un passo dal terzino Arias : Santiago Arias, uno dei protagonisti con la maglia della Nazionale colombiana agli ultimi Mondiali in Russia, è a un passo dal Napoli. Arias, classe 1992, e’ un terzino destro di proprieta’ del Psv Eindhoven: con il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe firmare un contratto quinquennale, percependo 2 milioni a stagione piu’ bonus. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 12 milioni, il suo contratto con il club ...