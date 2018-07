Napoli | Arias decide in 24 ore | attesa per Sabaly

Napoli - ADL tra Sabaly e Arias. Poi la bordata a Lotito : "Limitazione stranieri da coatti cerebrali" : Aurelio De laurentiis. ANSA Una poltrona per due. Perché è anche la questione di caselle per extracomunitari che blocca l'affare terzino del Napoli . E così il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo ...

Napoli - fissate visite per l'infortunio di Sabaly : ADL non chiude Arias : Il Corriere dello Sport spiega l'intricata situazione terzino in casa Napoli : 'Fissato per Sabaly un controllo medico, così da valutare lo stato del ginocchio incriminato e capire se poi affondare il colpo per un ...