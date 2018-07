Napoli | Ancelotti blocca Arias | il tecnico preferisce Sabaly

Napoli - Milik e Inglese al lavoro per convincere Ancelotti : I due attaccanti azzurri si stanno impegnando al massimo per scacciare soprattutto gli scetticismi della piazza, che sogna il ritorno di Cavani

Napoli - Verdi : 'Sorpreso dalla telefonata di Ancelotti. Il no di gennaio? Donadoni mi diede dello stupido' : L'arrivo di Ronaldo Infine, Verdi non può esimersi dal commentare l'arrivo di Ronaldo alla Juventus : "Lui è un fenomeno, tra i più forti al mondo. In Liga ci ho giocato contro, lo conosco. Il suo ...

Leno - l'intermediario : 'Con Sarri sarebbe andato al Napoli ma Ancelotti ha scelto altro' - : A curare la trattativa con il Bayer Leverkusen ci ha pensato l'intermediario Fabio Parisi, che è intervenuto nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli' , in onda sulle frequenze di RMC Sport : 'Il ...

Pochesci : 'Napoli? Con Ancelotti non farà più 90 punti - riprenda Higuain...' : Sandro Pochesci , ex tecnico della Ternana, ha parlato a RMC Sport : 'Ancelotti è una scelta di ripicca nei confronti di Sarri, ma non farà mai 90 punti. Il Napoli deve prendere Higuain, più di Cavani. La Juve gli sta facendo un assist, sarebbe un grande ...

Napoli - Hamsik : “Ancelotti mi ha convinto a restare” : “Sono rimasto a Napoli per Carlo Ancelotti. Mi ha chiamato un paio di volte mentre ero in Slovacchia, mi diceva sempre che mi voleva in squadra, che non me ne dovevo andare da Napoli e alla fine è stato così”: capitano del Napoli, Marek Hamsik, in un’intervista a Sky, racconta i giorni in cui ha deciso di rimanere in azzurro. “Il tecnico – ha aggiunto – è stato felice della decisione e sono rimasto ...

Insigne - Allan e Hamsik : il Napoli di Ancelotti è multitasking : Inviato a Dimaro-Folgarida La parola d'ordine dell'era Ancelotti è cambiamento. Non tanto rispetto allo schieramento - perché 4-3-3 era e 4-3-3 è rimasto - ma...

Pirlo - Ancelotti può vincere a Napoli : Andrea Pirlo, nuovo talent di Sky Sport, a margine della presentazione dei palinsesti, è convinto che Ancelotti potrà fare la differenza al Napoli ma al tempo stesso considera la Juventus la favorita ...

Napoli - Hamsik : "Ancelotti? Mi ricorda Edy Reja" : Andare in Cina mi avrebbe cambiato la vita - ha detto ai microfoni di Sky Sport -, non mi nascondo e ho detto che mi sarebbe piaciuto andare, ma sono felice di continuare a vestire questa maglia. Mi ...

Napoli-Carpi - le mosse di Ancelotti. Cosa ha funzionato e cosa no : L'amichevole contro gli emiliani ha offerto ad Ancelotti nuove soluzioni tattiche ma anche qualche punto su cui riflettere, come il pacchetto registi e troppi rischi in difesa

