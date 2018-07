Napoli | ADL tra Sabaly e Arias Poi la bordata a Lotito | Limitazione stranieri da

Napoli - fissate visite per l'infortunio di Sabaly : ADL non chiude Arias : Il Corriere dello Sport spiega l'intricata situazione terzino in casa Napoli : 'Fissato per Sabaly un controllo medico, così da valutare lo stato del ginocchio incriminato e capire se poi affondare il colpo per un ...

Napolimania : Caro ADL - è finito il momento di smentire - passa all'azione : L'idea, poi, che possano bastare pochi organi di stampa debitamente educati a veicolare le notizie è la morte di una vivacità di stampa che può solo alimentare la conoscenza del Napoli nel mondo. Non ...

ADL : 'Trattiamo Cavani? Falso! Chiesa? Forse l'anno prossimo. Ieri mi è piaciuto il Napoli' : Il presidente azzurro parla ancora di mercato. Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando la prestazione del Napoli di Ieri sera e le voci di mercato. Ecco le sue dichiarazioni: 'Arias mi ha dato la disponibilità a venire, ma vale lo stesso anche per le altre cinque ...

Cristiano Ronaldo al Napoli - De Laurentiis ha detto no/ ADL : “Mendes lo ha proposto - ma saremmo falliti” : Cristiano Ronaldo al Napoli, De Laurentiis ha detto no. ADL: “Mendes lo ha proposto, ma saremmo falliti”. Il clamoroso retroscena rivelato dal patron del club partenopeo(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 13:34:00 GMT)

Cristiano Ronaldo e quell'idea Napoli - Adl : «Proposto - ma i costi troppo elevati» : Inviato a Dimaro Folgarida Emerge un clamoroso retroscena a poche ore dallo sbarco del Pallone d'oro a Torino. Jorge Mendes prima della trattativa con la Juve ha sondato il Napoli per...

Napoli - AdL : "Ronaldo proposto anche a me. Avremmo rischiato il fallimento" : Il presidente azzurro a 'Repubblica': "I 350 milioni che investirà la Juve non sono alla nostra portata"

Napoli - ADL allo scoperto : “L’anno scorso ci hanno scippato lo scudetto. Cavani? Se vuole mi chiami” : ADL allo scoperto- Aurelio De Laurentiis esce allo scoperto e apre ufficialmente le porte al ritorno di Edinson Cavani. Un ritorno che potrebbe concretizzarsi solamente per scelta dell’attuale attaccante del PSG. “Se vuole tornare a Napoli mi chiami, ma si dovrà ridurre l’ingaggio”. Questo il messaggio del presidente. “CI hanno scippato LO SCUDETTO” De Laurentiis […] L'articolo Napoli, ADL allo scoperto: ...

Cavani al Napoli? De Laurentiis : "riduciti lo stipendio e chiamami"/ Ultime notizie - ADL : "Andò via per soldi" : Cavani al Napoli? Aurelio de Laurentiis: "riduciti lo stipendio e chiamami". Show del presidente a Dimaro, ecco le sue parole sull'attaccante del Psg.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 00:20:00 GMT)

Napoli - si sogna Benzema : ADL vuol provare il super colpo : Così scrive la Gazzetta dello Sport : 'La tentazione resta. Chiudere il mercato con il botto potrebbe essere un'idea. Magari, investendo su un top player che possa, in qualche modo, accorciare il gap con la Juventus , la storica ...

Il Napoli è pronto a ripartire : lunedì il raduno. ADL e Ancelotti tra relax e summit di mercato : La curiosità cresce, la voglia di mettersi alla prova anche. Sicuramente quella di Carlo Ancelotti, il nuovo allenatore del Napoli chiamato all'impresa che non è riuscita a Maurizio Sarri. E allora ...

Napolimania : Ancelotti - ADL e la luna di miele a Capri. Con gli stessi desideri? : La sensazione che De Laurentiis possa cercare una soluzione intermedia è forte: uno sforzo rispetto ai canoni prefissati si può fare, andare oltre i paletti che una politica attenta ma che ha portato ...

Napoli : Hamsik vuole Cina - parlo con Adl : ANSA, Napoli, 18 GIU - "Sono ancora un giocatore del Napoli ma c'è l'opportunità di andare in Cina". Lo ha detto il capitano del Napoli Marek Hamsik a margine di un evento benefico a cui ha ...

Napoli - AdL : "Servono cinque acquisti - Fabian Ruiz vicino. Chiesa? Della Valle mi ha detto di no" : Su Sarri: "Dopo l'addio non ci siamo più sentiti. Il Chelsea non mi ha chiamato". Su Ancelotti: "Non ha pretese"