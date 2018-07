Musica in TV | dal 2 Agosto su Italia 1 parte Battiti Live

Da martedì 24 luglio - 3 giorni di grande Musica con Suoni dalle Colline di Langhe e Roero : Si apre una nuova settimana in compagnia di "Suoni dalle Colline di Langhe e Roero", la rassegna di musica classica dell' Alba Music Festival. Ecco gli appuntamenti dei prossimi giorni , martedì 24, ...

'Rock in Roma Summer Fest' - dal 2019 la sinergia tra i festival Musicali romani più famosi : Prende il nome di Rock in Roma Summer Fest la manifestazione che dal 2019 nascera' dalla collaborazione tra i festival musicali Romani Rock in Roma e Roma Summer Fest. Pur mantenendo la loro indipendenza artistica, dalla prossima estate le due kermesse capitoline faranno squadra e garantiranno la nascita di una grande manifestazione capace di coinvolgere migliaia e migliaia di appassionati delle 7 note. Merito agli ideatori ed organizzatori The ...

Musica live - nuove regole a Belluno. Osteria dal Bocia : è quello che ci voleva : Da aprile abbiamo avviato una rassegna di concerti jazz, ci teniamo a far vivere la nostra terrazza e a proporre alla città spettacoli di un certo livello. Il decreto del Primo cittadino darà una ...

Cat Stevens - 70 anni tra Musica e fede : l'uomo salvato dalle acque oggi tornato al pop - Musica - Spettacoli : Ancora oggi i fan trovano la sua scelta inspiegabile. I giovani artisti sarebbero pronti a tutto anche per una sola hit, si affannano per entrare nei talent, si dannano l'anima per trovare qualcuno ...

Cesare Cremonini - Una notte a San Siro/ Diretta e scaletta : "Perchè dipende dalla Musica" (Concerto Milano) : Cesare Cremonini, Una notte a San Siro: su RaiDue, in prima serata, il concerto tenutosi il 20 giugno a Milano. scaletta, info e anticipazioni dell'evento(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 23:18:00 GMT)

Zhu Xiao-Mei Così la Musica può salvare dalla dittatura : Emanuele Grassini Cina, secondo dopoguerra. La famiglia di Zhu Xiao-Mei viene etichettata «di cattive origini», marchio di infamia riservato ad artisti e intellettuali, e costretta a trasferirsi da ...

Dal 13 al 28 luglio torna 'Tones on the stones' : Musica ed arte nelle cave tra il Lago Maggiore e la Val d'Ossola : Dal 13 al 28 luglio torna Tones On The Stones , il festival che propone un cartellone di spettacoli con grandi artisti internazionali ambientati nelle cave d'estrazione incastonate tra il Lago Maggiore e le montagne dell'Ossola. La dodicesima edizione si svolgerà in due storici giacimenti ...

Musicarte nel Parco - 23^ edizione - a Pescara dal 24 luglio al 15 settembre 2018 : Pescara – Aurum, Sala Flaiano, 24 luglio – 15 settembre 2018 Direzione artistica Maria Gabriella Castiglione Pescara – Dal 24

Teatro&Musica. "Casola è una Favola" riparte dal 22 luglio al 14 agosto : ecco tutto il programma : Al calar del sole, dalle ore 20,30 al via spettacoli, artisti di strada, racconti. Tra gli artisti presenti: Teatro due Mondi di Faenza, Paola Li Vecchi e Le Strologhe. Quella notte ci sarà anche l'...

Dal tramonto all'Appia : Musica e cinema in mausolei e ville antiche : musica, cinema e bellezza al Parco Archeologico Appia antica che in occasione delle giornate più lunghe dell'anno presenta un cartellone con aperture prolungate nei suggestivi luoghi di paesaggio e ...

La Valle dei Templi aperta anche di notte : spettacoli - Musica e visite dal tramonto all'alba : Fonte: gds.it , http://agrigento.gds.it/2018/07/02/alla-riscoperta-della-Valle-dei-Templi-spettacoli-musica-e-visite-dal-tramonto-allalba_878640/, Agrigento , Sicilia La Valle dei Templi aperta anche ...

Crea Video partendo dalle Foto che cambiano a ritmo di Musica : Ecco un fantastico programma che Trasforma le Foto in Video Musicali con Effetti ed immagini che cambiano a ritrmo di Musica ApowerShow Crea Video con Foto e Musica a tempo. Provatelo ApowerShow è uno strumento multifunzionale che ti consente di trasformare le Foto in Video Musicali di alta qualità con effetti sorprendenti. Il programma offre […]

