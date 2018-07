Musica dal vivo | aperte le iscrizioni al Premio Giampiero Paviolo

Musica in TV - dal 2 Agosto su Italia 1 parte Battiti Live : Rai Uno ha gli Wind Music Awards, Canale 5 il Wind Summer Festival, Real Time ha Radio Italia Live – Il Concerto, RTL 102.5 ha il Power Hits Estate. Italia 1, per anni regina della Musica estiva in TV grazie al Festivalbar, conferma la partnership con Radio Norba (tra le radio più ascoltate al Sud) per il secondo anno di fila per la messa in onda di Battiti Live, tour itinerante dell’emittente pugliese che tocca le principali piazze della ...

Da martedì 24 luglio - 3 giorni di grande Musica con Suoni dalle Colline di Langhe e Roero : Si apre una nuova settimana in compagnia di "Suoni dalle Colline di Langhe e Roero", la rassegna di musica classica dell' Alba Music Festival. Ecco gli appuntamenti dei prossimi giorni , martedì 24, ...

'Rock in Roma Summer Fest' - dal 2019 la sinergia tra i festival Musicali romani più famosi : Prende il nome di Rock in Roma Summer Fest la manifestazione che dal 2019 nascera' dalla collaborazione tra i festival musicali Romani Rock in Roma e Roma Summer Fest. Pur mantenendo la loro indipendenza artistica, dalla prossima estate le due kermesse capitoline faranno squadra e garantiranno la nascita di una grande manifestazione capace di coinvolgere migliaia e migliaia di appassionati delle 7 note. Merito agli ideatori ed organizzatori The ...

Musica live - nuove regole a Belluno. Osteria dal Bocia : è quello che ci voleva : Da aprile abbiamo avviato una rassegna di concerti jazz, ci teniamo a far vivere la nostra terrazza e a proporre alla città spettacoli di un certo livello. Il decreto del Primo cittadino darà una ...

Cat Stevens - 70 anni tra Musica e fede : l'uomo salvato dalle acque oggi tornato al pop - Musica - Spettacoli : Ancora oggi i fan trovano la sua scelta inspiegabile. I giovani artisti sarebbero pronti a tutto anche per una sola hit, si affannano per entrare nei talent, si dannano l'anima per trovare qualcuno ...

Cesare Cremonini - Una notte a San Siro/ Diretta e scaletta : "Perchè dipende dalla Musica" (Concerto Milano) : Cesare Cremonini, Una notte a San Siro: su RaiDue, in prima serata, il concerto tenutosi il 20 giugno a Milano. scaletta, info e anticipazioni dell'evento(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 23:18:00 GMT)

Zhu Xiao-Mei Così la Musica può salvare dalla dittatura : Emanuele Grassini Cina, secondo dopoguerra. La famiglia di Zhu Xiao-Mei viene etichettata «di cattive origini», marchio di infamia riservato ad artisti e intellettuali, e costretta a trasferirsi da ...

Dal 13 al 28 luglio torna 'Tones on the stones' : Musica ed arte nelle cave tra il Lago Maggiore e la Val d'Ossola : Dal 13 al 28 luglio torna Tones On The Stones , il festival che propone un cartellone di spettacoli con grandi artisti internazionali ambientati nelle cave d'estrazione incastonate tra il Lago Maggiore e le montagne dell'Ossola. La dodicesima edizione si svolgerà in due storici giacimenti ...

Musicarte nel Parco - 23^ edizione - a Pescara dal 24 luglio al 15 settembre 2018 : Pescara – Aurum, Sala Flaiano, 24 luglio – 15 settembre 2018 Direzione artistica Maria Gabriella Castiglione Pescara – Dal 24

Teatro&Musica. "Casola è una Favola" riparte dal 22 luglio al 14 agosto : ecco tutto il programma : Al calar del sole, dalle ore 20,30 al via spettacoli, artisti di strada, racconti. Tra gli artisti presenti: Teatro due Mondi di Faenza, Paola Li Vecchi e Le Strologhe. Quella notte ci sarà anche l'...

Dal tramonto all'Appia : Musica e cinema in mausolei e ville antiche : musica, cinema e bellezza al Parco Archeologico Appia antica che in occasione delle giornate più lunghe dell'anno presenta un cartellone con aperture prolungate nei suggestivi luoghi di paesaggio e ...

La Valle dei Templi aperta anche di notte : spettacoli - Musica e visite dal tramonto all'alba : Fonte: gds.it , http://agrigento.gds.it/2018/07/02/alla-riscoperta-della-Valle-dei-Templi-spettacoli-musica-e-visite-dal-tramonto-allalba_878640/, Agrigento , Sicilia La Valle dei Templi aperta anche ...

La Valle dei Templi aperta anche di notte : spettacoli - Musica e visite dal tramonto all'alba : Non semplici visite ma vere e proprie esperienze, all'interno di un parco che non chiude mai. La Valle dei Templi di Agrigento - in assoluto il sito italiano che pi cresciuto in termini di ingressi e ...

