Musica | da Apple Music a Spotify | è streaming-mania anche in Italia

Apple Prime come Amazon per notizie - giornali - show TV e Musica in un solo abbonamento - : ... vale a dire un unico abbonamento da proporre agli utenti che includa notizie , riviste digitali, spettacoli e contenuti TV e anche la musica in streaming. Non è la prima volta che si affaccia l'...

YouTube Music - abbonamento per Musica in streaming. Google sfida Spotify e Apple Music : Google ha deciso di cambiare strategia per provare ad inseguire Apple Music, Spotify e Tidal nella lotta per il mercato della Musica in streaming. Se finora aveva giocato tutte le fiches sul Play Music, che però non ha convinto gli utenti fino in fondo, adesso prova a (ri)mettere in campo la piattaforma di riferimento per la Musica online: YouTube. La prossima settimana il social con più di un miliardo di utenti al mese lancerà YouTube Music, un ...