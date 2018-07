Musica | a Taormina unica data italiana per Brian Wilson

meteoweb.eu

: Fiorella Mannoia a Taormina: grande musica e solidarietà - TGR Sicilia - Ugo_LP : Fiorella Mannoia a Taormina: grande musica e solidarietà - TGR Sicilia - tempostretto : Taormina. Celebrati al Palacongressi i '10 anni di musica' del Piccolo coro - GDS_it : La loro musica invade il #TeatroAntico , ragazzine in delirio per @BenjieFede a #Taormina -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – Quella dell’11 agosto a(Messina) sarà l’occasione in Italia per ascoltare dal vivo, a 52 anni dalla pubblicazione, ‘Pet Sounds’ album capolavoro diche ha profondamente influenzato la storia del rock internazionale. La scelta dell’locationè ricaduta sul Teatro Antico di, grazie a Vivo Concerti e Giuseppe Rapisarda Management. Tra le figure più venerate nel panorama mondiale dellapop,inizia il suo straordinario viaggio in California, dove, cresciuto in una casa letteralmente piena diin cui entrambi i genitori suonano il pianoforte, inizia già da adolescente a creare alcuni dei dischi che sarebbero diventati i più amati di sempre nella storia del rock. Nel 1961, infatti,fonda i Beach Boys, nucleo allargato della sua famiglia, di cui ...