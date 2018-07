MUSIC TALENT 2018 | IL FESTIVAL CANORO A SAN GIUSEPPE JATO SABATO 28 LUGLIO

Al via a Pescara la 23esima edizione di MUSICarte nel Parco - tra MUSICa e spettacoli di talenti locali : Pescara. A partire da domani alle 21 all'Aurum torna musicarte nel Parco, la rassegna giunta alla 23esima edizione, ideata dalla pianista Maria Gabriella Castiglione che, fino al 15 settembre, darà ...

MUSICa in aeroporto - concerti di opera lirica con i giovani talenti del Teatro dell'Opera : L'area di imbarco E per i voli internazionali extra Schengen e il molo B dedicato ai voli nazionali ed europei dell'aeroporto di Fiumicino hanno ospitato, questa mattina, due esibizioni di Musica ...

Ora o mai più – Seconda puntata del 15 giugno 2018 – Amadeus con un nuovo talent MUSICale. : Anche se in clima e palinsesti ormai estivi, nel venerdì sera di Raiuno per quattro puntate è arrivato un nuovo talent musicale condotto da Amadeus, si tratta di Ora o mai più. Non è solo un talent, non è solo un programma di musica: è una grande occasione. La prima puntata ha registrato ascolti eccellenti […] L'articolo Ora o mai più – Seconda puntata del 15 giugno 2018 – Amadeus con un nuovo talent musicale. sembra essere il primo su Un ...

Mauro Ermanno Giovanardi contro Emma Marrone e i talent : “Con la MUSICa c’entra poco” : Mauro Ermanno Giovanardi contro Emma Marrone, ammettendo anche di aver fatto un colloquio con la produzione di X Factor prima di Manuel Agnelli. L'artista di La Crus si è raccontato senza filtri in una recente intervista a Leggo, nella quale ha rivelato anche il suo pensiero sull'artista salentina e sul mondo del talent in generale. "La nostra generazione era diversa - ha affermato Giovanardi - con Internet è cambiato tutto. Penso che se ...

Red Ronnie : «La MUSICa è drogata - il sistema corrotto. I talent? Pensano solo a fare soldi» : Caputo ha denunciato in un'intervista a Leggo che la musica in Italia è morta e Arbore gli ha dato ragione. Ora parla lui. Red Ronnie. Anticipatore e rivoluzionario, lui che la musica l'ha sempre ...

Sergio Caputo spara a zero contro tutti : «La dittatura di radio e talent ha ucciso la MUSICa in Italia» : Sesso, droga e rock and roll ? No, swing. Quello di Un Sabato Italiano. E oggi Sergio Caputo , un po' Bukowski un po' Tom Waits , a trentacinque anni da quel successo, torna con un nuovo disco: ' ...