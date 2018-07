Mura | espulso il deputato velista assenteista M5S Lui | «Su di me solo falsità Il

M5S - espulso parlamentare-velista Mura : 18.05 "Andrea Mura con il 96,8% di assenze in Parlamento ha dimostrato irresponsabilità, menefreghismo e mancanza di rispetto verso gli italiani che lo hanno votato. Per questo il deputato Mura è espulso dal M5S". Così su Facebook la vicepresidente del Senato,Taverna (M5S) "Non è accettabile che un portavoce del M5S pensi di poter svolgere la propria attività politica da una barca o da casa, snobbando l'Aula. Ci sono regole, condivise da ...

