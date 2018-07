Muore Sergio Marchionne | da manager a presidente | lascia un grande vuoto

Blastingnews

: Vergogna! Non uso spesso questa parola che mi sta antipatica ma si, Vergogna! Ho vergogna per quell’Italia che men… - marinamancin : Vergogna! Non uso spesso questa parola che mi sta antipatica ma si, Vergogna! Ho vergogna per quell’Italia che men… - MrAldolive : Io penso che quando si muore è sempre una brutta cosa ma quando si paga un canone per sentire centinaia di volte di… -

(Di giovedì 26 luglio 2018), 66 anni compiuti lo scorso giugno, è venuto a mancare presso l'ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, dove si trovava ricoverato in stato di terapia intensiva da quasi un mese per un'operazione alla spalla. L'ultima apparizione pubblica deldella Ferrari e topdel gruppo Fca era stata appena 2 giorni prima di essere ricoverato: a Roma, nella capitale, aveva partecipato alla consegna all'arma dei Carabinieri di una Jeep. Già allora era apparso stanco e affaticato: parlava a fatica. Ma per, figlio di un militare, si trattava di un irrinunciabile appuntamento. Chi era? E' difficile riassumere in poche righe la vita, piena, di unche ha completamento rivoluzionato quella che è considerata la maggiore azienda produttrice di automobili d'Italia, la Fiat. Proprio per il noto marchio torinese è stato per molti anni ...