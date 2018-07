Municipio II | Nuovo look per le aree esterne alle scuole

romadailynews

(Di giovedì 26 luglio 2018) Roma – L’ingresso dell’Istituto Comprensivo Alfieri Lante della Rovere di via Tevere cambia. Per la riapertura della scuola le bambine e i bambini troveranno un marciapiede, ampio, comodo e sicuro. L’intervento prevede la riqualificazione e l’allargamento della pavimentazione nell’area esterna alla scuola e il rinnovamento dell’arredo urbano con l’installazione di nuovi parapedonali di protezione, cigli per marciapiedi in granito e dissuasori di sosta. E’ quanto rende noto il secondodando seguito all’Operazione Accessi Sicuri: una serie di interventi per migliorare, ampliare e rendere fruibili leintorno. Nel corso dell’estate partiranno i lavori di riqualificazione degli accessi scolastici anche all’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino (plesso via Giovanni da Procida) e ...