Multe per 6mila euro in pochi minuti | 29enne fa record di infrazioni a Torino

Record di infrazioni stradali a Torino, 29enne colleziona multe per 6mila euro in pochi minuti: patente a rischio

Con il cane in spiaggia - record di Multe in riviera romagnola. I consigli per l'estate e i lidi pet friendly : Vivono assieme tutto l'anno con grande soddisfazione e amore, tra passeggiate, coccole e cibi prelibati. Una coppia di ferro che non ha alcuna intenzione di separarsi quando arrivano le tanto agognate ...

Per Salvini crocifisso obbligatorio ovunque? Dove esattamente e quali Multe per mancata affissione : Salvini e il crocifisso: un binomio di lungo corso che, in queste ore ha ripreso vigore a causa della proposta di legge specifica che la Lega ha depositato a Montecitorio. Il Ministro dell'Interno non è intervenuto in prima persona sulla questione in questo preciso momento ma è Barbara Saltamartini, rappresentante in Parlamento del partito di maggioranza, ad aver presentato proprio un documento che riprende il caldissimo argomento. Da ...

Recapito Multe per le Poste monopolio finito : Fine del monopolio delle Poste sulla consegna delle multe e degli atti giudiziari. Il Ministero per lo Sviluppo economico ha firmato il decreto che apre alla concessione delle licenze speciali per la ...

Multe E ATTI GIUDIZIARI - A CONSEGNARLE NON SOLO POSTE/ Cosa cambia : risparmio per cittadini e amministrazioni? : Consegna MULTE e ATTI GIUDIZIARI, cade monopolio POSTE: Cosa cambia. Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio spiega: “Ora apertura ad altri operatori”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 21:25:00 GMT)

Pedoni - occhio alle regole. Per sosta in gruppo sui marciapiedi Multe fino a 100 euro : Sono tante le regole che gli automobilisti sono chiamati a rispettare per non incorrere in spiacevoli sanzioni. Tuttavia, anche i Pedoni sono chiamati a rispettare una serie di norme comportamentali, dalle modalità di corretto attraversamento della carreggiata al divieto di sostare in gruppo sui marciapiedi: lo stabilisce l’articolo 190 del Codice della Strada e per chi sgarra ci sono multe fino a 100 euro da pagare. La legge afferma che “i ...

Addio al monopolio delle Poste sulla consegna delle Multe : cosa cambia per i cittadini : Cade il monopolio delle Poste italiane sulla consegna di multe e atti giudiziari al cittadino. Il ministero dello Sviluppo economico ha firmato il decreto con cui vengono stabilite le procedure per il rilascio delle licenze speciali per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe. Ecco cosa cambia per i cittadini.Continua a leggere

Google - sanzione miliardaria dall'Ue per Android : abuso di posizione dominante | Tutte le maxi-Multe : Il servizio preso di mira è il sistema operativo più utilizzato nel mondo - detiene circa l'80 per cento del mercato degli smartphone - Android . La Commissione europea ne ha messo sotto indagine la ...

“Spese troppo elevate” per il sì alla Brexit. Multe alla campagna “Vote Leave” : La campagna “Vote Leave” nel referendum del giugno 2016 ha violato le regole del Regno Unito ed è stata multata e segnalata alla polizia dalla Commissione elettorale britannica. Sotto accusa sono le spese della principale organizzazione a favore del divorzio, che sarebbero state eccessive andando oltre i limiti concessi. Secondo un rapporto stilato...

Stop alle passeggiate in costume : Multe fino a 500 euro per bikini e torso nudo : fino a 500 euro di multa per chi passeggia in costume da bagno o a torso nudo. Non si tratta di una fake news per spaventare il popolo dell'estate, ma di una vera ordinanza...

San Calisto sorvegliata speciale - arriva un presidio delle forze dell'ordine : Multe e perquisizioni : Stretta delle forze dell'ordine contro la movida molesta nel cuore di Roma: dopo i controlli delle ultime settimane, la scorsa notte, in piazza San Calisto, cuore dello spaccio trasteverino, si è ...