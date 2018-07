Mourinho annuncia | Darmian ai saluti con lo Manchester United

sportfair

(Di giovedì 26 luglio 2018)prossimo a dare l’addio al, anche il tecnico dei Red Devilstrattative imminentivuole lasciare il. Questo è noto da tempo, ma oggi, a confermare il tutto, ci ha pensato Josè. Il tecnico dei Red Devils, ha parlato dopo l’amichevole contro il Milan del futuro del terzino, che interessa all’Inter ed alla Juventus: “Matteo vuole andare via e credo che quando capita così è giusto che, con una giusta offerta, lo si accontenti. E’ giusto che segua il suo istinto, ma in ogni caso devono arrivare delle offerte che possono essere considerate, fino ad ora non è stato così. Se non dovesse arrivare l’offerta giusta potrebbe rimanere con noi dove avrebbe un ruolo importante”. Dunque,pronto ad ascoltare le proposte per.L'articolo...