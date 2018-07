Mountain Bike | Europei 2018 | i convocati dell’Italia per Glasgow | c’è Eva Lechner

Mountain Bike – Under 23 - Chiara Teocchi affila gli artigli per gli Europei in Austria : La bergamasca sará in gara giovedì nel team relay e domenica nella gara individuale delle Donne Under 23. Colledani al via sabato nella Pedalonga Marathon Doppia chance per Chiara Teocchi (Team Bianchi Countervail) ai Campionati Europei in Austria. La bergamasca sarà in gara con Methanol CV a Stattegg Lasserhof sia giovedì 26 nel Team Relay, sia domenica 29 luglio nella prova individuale delle Donne Under 23. Il 26 luglio, alle 16.00, a ...

Mountain Bike - Europei juniores e Under23 2018 : Marika Tovo a caccia della medaglia - Giada Specia per sorprendere : Nel prossimo weekend la località di Stattegg (Austria) ospiterà gli Europei di Mountain bike dedicati alle categorie junior e Under23. In programma soltanto la Specialità del cross-country, con tutte le gare accorpate nella giornata di domenica 29 luglio: la mattinata è dedicato ai ragazzi che non superano la soglia dei 18 anni, nel pomeriggio invece spazio alla fascia d’età superiore. L’anno scorso Gioele Bertolini e Nadir Colledani ...

Tour de France 2018 - come funziona la tappa con partenza a griglia? Sistema copiato dalla Mountain bike. Capitani senza gregari? : La diciassettesima tappa del Tour de France 2018 passerà alla storia per diversi motivi. Sarà sì una frazione che potrebbe decidere le sorti di questa edizione della Grande Boucle ma non solo. La tappa sarà di appena 65 chilometri, la più breve di sempre ma con ben 38km in salita sui Pirenei. E inoltre si userà la griglia di partenza, in pieno stile cicloross/mountain bike (o Formula Uno giusto per chiarire meglio il concetto). Ma come funziona ...

Mountain Bike - la crescita esponenziale di Gerhard Kerschbaumer. Un grande talento giovanile finalmente sbocciato : Fresco vincitore per la seconda edizione consecutiva dei Campionati Italiani svolti lo scorso weekend a Pila (Aosta), Gerhard Kerschbaumer si conferma uomo di punta della nazionale italiana di Mountain bike. finalmente il panorama mondiale del cross-country ritrova uno dei più grandi talenti della sua generazione. Nato a Bressanone il 19 luglio 1991, “Gery” si mette in luce ai Mondiali 2009 a Canberra, ottenendo la medaglia ...

Mountain Bike - Campionati Italiani 2018 : Johannes Von Klebelsberg ed Eleonora Farina conquistano il titolo nella downhill : Sono stati assegnati oggi a Pila i titoli della downhill ai Campionati Italiani di Mountain bike. In questa suggestiva location in Valle d’Aosta, su un tracciato di 2,4 km con 500 metri di dislivello, si sono sfidati i migliori atleti del Bel Paese a caccia della maglia tricolore. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Al maschile festeggia Johannes Von Klebelsberg, che dopo il bronzo conquistato agli Europei, riesce ora ad imporsi a ...

Mountain Bike - Campionati Italiani 2018 : Gerhard Kerschbaumer mantiene il tricolore sulle spalle - Eva Lechner vince nel femminile : Si sono svolte a Pila (Aosta) le gare di cross-country dei Campionati Italiani di Mountain bike. In campo maschile Gerhard Kerschbaumer ottiene il successo per la seconda edizione consecutiva, dunque lo continueremo a vedere in pista per un altro anno solare con il solito completo tricolore, lo stesso con cui la scorsa domenica ha ottenuto la vittoria nella tappa di Andorra in Coppa del Mondo. Ad oltre un minuto dal 27enne di Bressanone si è ...

Mountain Bike – Campionato Italiano : Chiara Teocchi conquista il podio - medaglia di bronzo per la campionessa Under 23 italiana : Nella gara maschile élite quinto e sesto posto per Colledani e Fontana, mentre tra le donne ottimo podio di Chiara Teocchi Chiara Teocchi (Team Bianchi Countervail) ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara Elite femminile del Campionato Italiano XCO disputata a Pila (Valle d’Aosta), sabato 21 luglio. La campionessa italiana Under 23 uscente ha chiuso a 2’40” dalla vincitrice Eva Lechner e a 1’29” dalla ...

Mountain Bike - Campionati Italiani 2018 : a Pila si lotta per la maglia tricolore. Gerhard Kerschbaumer pronto a ripetersi : Questo fine settimana si svolgeranno a Pila (Valle d’Aosta) i Campionati Italiani di Mountain bike per le specialità del cross country e della downhill. I migliori biker del Bel Paese si sfideranno per conquistare l’ambita maglia tricolore su un percorso impegnativo e tecnico, che premierà gli atleti più resistenti. Nel cross country tutti i riflettori saranno puntati su Gerhard Kerschbaumer, che dopo la storica vittoria in Coppa del Mondo a ...

Mountain Bike - Chiara Teocchi fuori dalla top ten nella quinta prova di CdM disputata ad Andorra : nella gara Elite maschile 21° posto per Colledani, 28° per Tempier e 38° per Fontana Chiara Teocchi si è piazzata undicesima fra le Donne Under 23 nella quinta prova della Coppa del Mondo MTB UCI, disputata domenica 15 luglio a Vallnord (Andorra). Equipaggiata con Methanol CV, la 21enne bergamasca del Team Bianchi Countervail ha concluso a pochi secondi dalla Top 10, staccata di 6’05” dalla vincitrice Sina ...

Mountain Bike - Coppa del Mondo Vallnord : Gerhard Kerschbaumer strepitoso! Vittoria dell’azzurro davanti al campione iridato Nino Schurter : Che impresa di Gerhard Kerschbaumer in Coppa del Mondo di Mountain bike a Vallnord (Andorra). Dopo il secondo posto in Val di Sole la scorsa settimana, il campione italiano ottiene il primo successo stagionale nel cross country, rifilando più di un minuto al campione iridato Nino Schurter (Svizzera). Dopo una partenza titubante, l’azzurro raggiunge il fuoriclasse elvetico al termine del primo giro. La coppia rimane appaiata in testa per la ...

Mountain Bike - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Gli Europei di Mountain bike si svolgeranno a Glasgow (Gran Bretagna) martedì 7 agosto. L’evento farà parte dei nuovi European Championships, competizione multisportiva che assegnerà i titoli continentali di diversi sport. Si gareggerà solamente nella disciplina olimpica del Cross Country. La location dell’evento sarà il Cathkin Braes Mountain bike Trails, situato in un’area soprelevata della città. Il programma è condensato quindi un’unica ...

Mountain Bike - Coppa del Mondo Val di Sole : Gerhard Kerchbaumer secondo nel cross-country - Quentin Derbier e Romana Labounkova campioni nel 4X : Si è svolta tra venerdì 6 e domenica 8 luglio la Coppa del Mondo di Mountain bike. Ad ospitare l’evento il territorio italiano della Val di Sole, in Trentino-Alto Adige. Per quanto riguarda la specialità four cross il francese Quentin Derbier e la ceca Romana Labounkova vincono il titolo iridato; nel downhill confermate le egemonie del transalpino Amaury Pierron e della britannica Tahnee Seagrave; infine nel cross-country giunge davanti a ...

Mountain Bike - il Team Bianchi Countervail si prepara per la tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole : Tempier, secondo un anno fa tra gli Elite, Colledani, vincitore nel 2017 tra gli U23, Fontana e Teocchi saranno in gara in Trentino, Venerdì 6 e Domenica 8 Luglio La tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole non è un appuntamento come gli altri per Stephane Tempier e Nadir Colledani del Team Bianchi Countervail. E non potrebbe essere diversamente dopo le eccellenti prestazioni del 2017, quando il 32enne transalpino riuscì a contendere il ...

Mountain Bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2018 : in gara tutti i migliori atleti del panorama mondiale. L’Italia punta al podio nella four cross maschile : Le ruote grasse tornano in Italia per la Coppa del Mondo di Mountain bike 2018. Ad ospitare l’evento il territorio trentino della Val di Sole, più precisamente presso la località di Daolasa di Commezzadura. Nel weekend tra venerdì 6 e domenica 8 luglio si svolgeranno le competizioni delle discipline four cross, downhill e cross country. nella prima serata si disputa la prova valevole i Campionati del Mondo di four cross su un tracciato ...