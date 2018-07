Motori roventi per Android P | rilasciata ultima developer preview | tempi versione finale

optimaitalia

(Di giovedì 26 luglio 2018) Ecco arrivare per i dispositivi autorizzati (quelli della serie Pixel, tra cui i primi Pixel e Pixel XL, ed i successivi Pixel 2 e Pixel 2 XL, in attesa venga presentata la linea dei Pixel 3, tra qualche settimana) l'diP, la major-release che nel giro di pochi mesi andrà a prendere il posto dell'attuale Oreo, contrassegnato da qualche tribolazione di troppo. Il rilascio della, stando a quanto si legge nella timeline divulgata dal colosso di Mountain View, è atteso per la fine del Q3 2018.Rispetto alla distribuzione diO, la cuiaveva preso il via lo scorso 24 luglio (mentre l'iterazione conclusiva fu divulgata il 21 agosto), quest'anno non dovrebbero esserci novità, tanto da riuscire a prevedere che il codice definitivo della prossima major-release verrà distribuito agli utenti ed ai vari produttori ...