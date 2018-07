MotoGp Suzuki | Iannone | «Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti»

MotoGp Suzuki - Brivio : «Questa prima parte della stagione è stata molto positiva» : ROMA - Reduce da un 2017 da dimenticare la Suzuki in questa prima metà stagione può ritenersi soddisfatta di quanto fatto, come ammette anche il team manager Davide Brivio dal sito del team: ' ...

MotoGp - Iannone si fida della sua Suzuki : “abbiamo il potenziale per conquistare il podio” : Alla vigilia del Gp del Sachsenring, Andrea Iannone sottolinea come la Suzuki abbia il potenziale per lottare per i primi tre posti I risultati stentano ad arriva, Andrea Iannone però continua a fidarsi della Suzuki. Il potenziale c’è eccome, ma i problemi in gara limitano e non poco il rider di Vasto. AFP PHOTO / LLUIS GENE Al Sachsenring la situazione potrebbe cambiare, la fiducia all’italiano non manca affatto: “a dir ...

MotoGp - Iannone in difficoltà con la sua Suzuki : “nelle ultime tre gare ho fatto troppa fatica” : Andrea Iannone parla dopo il Gp d’Olanda che l’ha visto protagonista, il pilota di MotoGp chiarisce le circostanze che lo vedono in difficoltà a questo punto della stagione Andrea Iannone ha affrontato non poche difficoltà sul circuito in cui si è corso, domenica scorsa, il Gp d’Austria. Il pilota italiano, penalizzato dai commissari di gara di due secondi, ha concluso la sua gara all’undicesimo posto. Scontento ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : analisi prove libere. Ducati e Yamaha partono bene - la Honda rincorre - la Suzuki è solo Iannone : il campione del mondo in carica aveva chiuso in 1:39.882 la FP1, mentre nella FP2 non è andato oltre l'1:39.990. Come sempre il numero 93 ha lavorato sulla durata delle gomme e, da domani, tornerà a ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : analisi prove libere. Ducati e Yamaha partono bene - la Honda rincorre - la Suzuki è solo Iannone : Se qualcuno poteva pensare che la vittoria di Jorge Lorenzo al Mugello fosse stata la classica “rondine che non fa primavera”, la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 della MotoGP lo ha smentito nettamente. Il maiorchino, infatti, ha dominato la scena, specialmente nella FP2, confermando di trovarsi finalmente a proprio agio sulla moto di Borgo Panigale. Vedendo la sua firma per il prossimo anno con il ...

MotoGp - Iannone ammette : “il mio obiettivo non è far pentire la Suzuki - non sono così presuntuoso” : Andrea Iannone ha parlato alla vigilia del week-end di Barcellona, soffermandosi anche sull’addio alla Suzuki e sul matrimonio con Aprilia Sarà un week-end particolare quello di Barcellona per Iannone, il primo dopo l’ufficialità dell’addio alla Suzuki a fine stagione e del conseguente passaggio in Aprilia. Foto LaPresse – Pietro Masini Un trasferimento che carica e non poco il pilota di Vasto, che ha già avuto modo di ...

MotoGp - Iannone : "Orgoglioso di Aprilia. Ora chiudere bene in Suzuki" : Il passaggio all'Aprilia "sicuramente è una cosa che ho voluto con tutto me stesso. Con l'Aprilia era una cosa che andava avanti da un po' di anni: sono molto contento che siamo riusciti, dopo tanto ...

Suzuki MotoGp - ufficiale l'ingaggio di Mir. Con Rins nel 2019 : ufficiale, Joan Mir correrà in MotoGP con la Suzuki nel 2019. Lo ha comunicato la Casa giapponese oggi con una nota stampa. Dunque il giovane spagnolo, che attualmente corre in Moto2, va a occupare la ...

MotoGp - la Suzuki completa la line-up per il 2019 : Joan Mir è ufficialmente il sostituto di Iannone : Dopo l’addio di Iannone, la Suzuki ha ufficializzato l’ingaggio per le prossime due stagioni di Joan Mir, impegnato quest’anno in Moto2 con la Kalex Finita l’era di Andrea Iannone, la Suzuki riparte da Joan Mir. E’ ufficiale l’accordo tra la Casa di Hamamatsu e il pilota spagnolo, impegnato quest’anno in Moto2 con la Kalex. Contratto di due anni per il rider di Palma di Maiorca, come riporta la nota ...

MotoGp - la Suzuki annuncia Mir : ... @SuzukiMotoGp, 11 giugno 2018 SODDISFAZIONE È il team manager Davide Brivio a fare gli onori di casa: ' Joan Mir ha solo 20 anni, è già un campione del mondo con ben 10 vittorie lo scorso anno e ha ...

MotoGp - è ufficiale : Joan Mir in Suzuki dal 2019 al fianco di Alex Rins : Dopo l'addio di Andrea Iannone, passato in Aprilia, è stato annunciato anche il nome del pilota che lo sostituirà a partire dal prossimo anno in Suzuki: si tratta di Joan Mir. L'annuncio è stato dato ...

MotoGp - Ufficiale - Joan Mir debutterà in classe regina con la Suzuki il prossimo anno : ' Davide Brivio , Team Manager: 'Joan Mir ha solo 20 anni, è già un campione del mondo e ha già conquistato 10 vittorie lo scorso anno e ha dimostrato il suo talento. È fiero, è spiritoso, è gentile ...

