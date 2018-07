MotoGp Ducati | Dovizioso | «Marquez ha creato un grande gap»

MotoGp – Dal futuro di Pedrosa al potenziale di Lorenzo - Puig sincero : “Ducati? Non mi interessa cosa pensassero” : Alberto Puig e il futuro della Honda: dall’idea di Pedrosa tester alle ambizioni con Jorge Lorenzo Ancora una settimana di vacanza per i piloti della MotoGp: il mondo a due ruote tornerà protagonista ad agosto per un mese di fuoco. Una brevissima pausa estiva quindi per ricaricare le energie e riordinare le idee prima della fase decisiva del campionato. Intanto, c’è chi guarda già al futuro e pensa a quello che si prospetta un ...

Superbike : Ducati incentrata solo sul progetto MotoGp? Il destino di Melandri e di Davies è ancora ignoto : Ducati troppo incentrata nel progetto MotoGP? Sembrerebbe di sì. Nelle giornate dedicate al WDW l’attenzione è stata tutta per Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, con lo spagnolo si è lasciato andare a dichiarazioni animate quasi dal rammarico, visto che il suo destino sarà lontano da Borgo Panigale nel 2019. Di Chaz Davies e Marco Melandri non si sa ancora nulla, sul rinnovo dei loro contratti e se saranno ancora in sella alla Panigale ...

I piloti della Ducati MotoGp Dovizioso e Lorenzo regalano spettacolo al volante della Cupra TCR [FOTO] : Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, piloti Ducati di MotoGP e ambassador Cupra, provano l’auto da gara del Marchio Siamo abituati a vederli sulla sella di una moto da gara, disegnando le curve con le ginocchia a pochi millimetri dall’asfalto. Ma sia che si trovino davanti alle due che alle quattro ruote, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, piloti di MotoGP del team Ducati Corse e ambassador Cupra, sono innanzitutto due veri appassionati di ...

MotoGp Ducati - Miller : «L'incidente al via? Tutta colpa di Espargaró» : TORINO - Per Jack Miller in Germania è stata una gara compromessa fin dalla partenza. L'australiano è stato coinvolto nel contatto tra le due Suzuki e Pol Espargaró che gli ha impedito di poter ...

MotoGp - scontro Petrucci-Lorenzo : la Ducati è performante ma i piloti finiscono per togliersi i punti : Lo si temeva alla vigilia che il GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, sarebbe stato problematico per la Ducati. Il sesto e settimo posto di Jorge Lorenzo e di Andrea Dovizioso, alle spalle delle altre due Rosse di Danilo Petrucci (Team Pramac) e di Alvaro Bautista (Team Angel Nieto), non sono certo riscontri di cui rallegrarsi. Gestione delle gomme e costanza di rendimento sono venute a mancare sulle due GP18 ufficiali che, ...

DIRETTA MOTOGP gara e warm-up Live GP Germania 2018 Sachsenring: cronaca e tempi, podio e vincitore del nono Gran Premio stagionale

LIVE MotoGp - GP Germania 2018 in DIRETTA : gara. Le Ducati braccano Marquez - Valentino Rossi cerca l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Al Sachsenring si preannuncia grande battaglia per la vittoria, la gara sarà vibrante e palpitante, le emozioni non mancheranno anche se non sarà facile replicare lo show visto due settimane fa ad Assen. Sul tracciato tedesco c’è come sempre un grande favorito della vigilia ed è Marc Marquez: il Campione del Mondo ha vinto le ultime otto corse ...

MotoGp - GP Germania 2018 : Marc Marquez è imbattibile? Le Ducati lo sfidano e Valentino Rossi spera nel podio : Oggi è il grande giorno. Il GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, animerà la scena e sancirà il giro di boa del campionato della classe regina. Lungo il toboga tedesco Marc Marquez è pronto suonare la sua nona sinfonia (nona vittoria consecutiva in terra tedesca). Lo spagnolo, autore della pole position ieri, ha dato un’altra dimostrazione delle sue eccezionali qualità, esaltate da questo tracciato. Un circuito ...

LIVE MotoGp - GP Germania 2018 in DIRETTA : prove libere 3. La Ducati sfida Marquez - Valentino Rossi deve reagire : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring si apre la caccia alla pole ed a Marc Marquez. E’ lo spagnolo della Honda l’osservato speciale di questo weekend. Il campione del mondo in carica, nonché leader della graduatoria iridata 2018, è il Re di questo circuito avendo vinto in 8 occasioni in carriera. Una pista particolare ...

MotoGp - GP Germania 2018 : Marc Marquez punta all’ennesima pole al Sachsenring - ma le Ducati ci provano : Siamo ufficialmente giunti al sabato del Gran Premio di Germania 2018 della MotoGP. Si inizia a fare sul serio dato che saranno di scena le qualifiche che definiranno la griglia di partenza di domani. Cosa ci ha detto il venerdì del Sachsenring? Gli spunti sono stati diversi, ma non si può che mettere, come sempre, Marc Marquez nel ruolo di grande favorito per la pole position di oggi pomeriggio (la Q1 scatterà alle 14.10). Lo spagnolo sul ...

MotoGp - GP Germania 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Ducati scatenate - Lorenzo in testa! Valentino Rossi in difficoltà : Ducati letteralmente strepitose nelle prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Le Rosse si sono scatenate nella seconda sessione al Sachsenring e hanno dato un segnale sonoro a tutta la concorrenza: per il podio ci sono anche loro. Il miglior tempo è stato firmato da Jorge Lorenzo che, dopo una problematica FP1, ha piazzato un notevole 1:20.886 nella parte finale del turno infliggendo così 25 centesimi di distacco ...

MotoGp - GP Germania. Jorge Lorenzo il perfezionista : nuova modifica al serbatoio della Ducati : "Novità al serbatoio molto importante per Lorenzo" Guarda tutti i video Sky Sport Tech: l'analisi delle modifiche al serbatoio di Lorenzo Guarda tutti i video MotoGP, tutti i video Guarda tutti i ...

MotoGp – Lorenzo sulla Honda già a novembre? La Ducati si interroga - Dall’Igna però ha le idee chiare : Il direttore generale della Ducati ha sottolineato come difficilmente impedirà a Lorenzo di provare la Honda nei test di Valencia in programma a novembre L’avventura di Jorge Lorenzo in Ducati si concluderà al termine di questa stagione, è ufficiale infatti il passaggio dello spagnolo alla Honda HRC dove troverà nientemeno che Marc Marquez. Un dream team affascinante ma al tempo stesso difficile da gestire per la scuderia giapponese, ...

MotoGp Olanda - diretta live da Assen - Ducati contro Marquez e Rossi : tempi e ordine d’arrivo : Marc Marquez si conferma il pilota da battere ad Assen. Lo spagnolo della Honda è il più veloce anche nel warm up della prova di Olanda del Mondiale di MotoGp con 1:33.939. Alle sue spalle chiude Andrea Dovizioso (Ducati) in crescita (+0.242). Terzo tempo per la Yamaha di Maverick Vinales (+0.242). L’altro Ducatista Jorge Lorenzo migliora e chiude 5°. Passo indietro per Valentino Rossi rispetto alle qualifiche, dove era arrivato terzo, soltanto ...