Moto Z3 Play | la recensione | Motorola insiste con lo smartphone modulare

Motorola Moto E5 Play Android Go Edition lanciato in Europa a 109 euro : Il Motorola Moto E5 Play in versione Android Go Edition è stato lanciato in europa e sarà disponibile sul mercato a partire da oggi. Ecco le sue feature L'articolo Motorola Moto E5 Play Android Go Edition lanciato in europa a 109 euro proviene da TuttoAndroid.

Moto Z3 Play : migliori cover e pellicole di vetro : Anche quest’anno Motorola ha presentato i suoi nuovi smartphone, fra i quali, come ormai siamo abituati, spunta Moto Z3 Play. Si tratta di un dispositivo di fascia media perfetto ed equilibrato che ha ormai fatto del design tagliente il suo marchio di fabbrica. Ora, avete ormai imparato che gli smartphone, soprattutto appena acquistati, necessitino di protezione no? Per questo oggi vedremo le migliori cover e pellicole in vetro per Moto Z3 ...

Moto G6 Play : migliori cover e pellicole di vetro : Motorola ha da poco presentato la nuova line-up di prodotti, svelando quelli che sono i nuovi smartphone 2018. Fra questi, nella fascia bassa, spicca sicuramente Moto G6 Play, un dispositivo economico ma con tanta sostanza. Data l’appetibilità di questo prodotto, abbiamo deciso di stilare una classifica di quelle che sono le migliori cover e pellicole in vetro per Moto G6 Play. Se vi siete persi le caratteristiche tecniche, vi ricordiamo ...

Motorola Moto G6Play - la prova del Fatto.it : design e durata della batteria i suoi punti di forza : Nelle scorse settimane è arrivato in italia anche il Motorola Moto G6 Play, il modello “entry” dell‘ultima generazione di Moto G che va ad occupare sia dal punto di vista prestazionale che di prezzo l’area a cavallo tra fascia media e fascia bassa nella lineup del produttore americano. Dal punto di vista del design, il Moto G6 Play si mostra simile a G6 e G6 Plus, offrendo un look da categoria superiore, ma con alcune ...

Le Developer Preview di Android P avrebbero raggiunto anche Motorola Moto Z3 Play : Arrivano segnalazioni dai possessori di Moto Z3 Play a cui sarebbe arrivata la Closed Beta di Android P DP3. L'ufficialità sembra una questione di tempo L'articolo Le Developer Preview di Android P avrebbero raggiunto anche Motorola Moto Z3 Play proviene da TuttoAndroid.

Motorola G6 plus/ Recensione : punta forte su display e prezzo - processore Snapdragon 630 : Motorola G6 plus, la Recensione dell'ultimo modello dell'azienda statunitense: punta forte su display e prezzo, processore Snapdragon 360, tutte le caratteristiche(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Recensione Motorola Moto G6 Play : un campione di autonomia : Scopri tutto su Motorola Moto G6 Play nella nostra Recensione completa. Come scatta le foto, la qualità del disPlay, della fotocamera e soprattutto quanto dura la batteria. L'articolo Recensione Motorola Moto G6 Play: un campione di autonomia proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto Z3 Play con 6 GB di RAM - 128 GB di memoria interna e il nuovo colore Onyx : Motorola Moto Z3 Play arriva in Brasile in una nuova versione potenziata con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna, in colorazione Onyx, ma a 100 Euro in più. L'articolo Motorola Moto Z3 Play con 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e il nuovo colore Onyx proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto Z3 Play da fine giugno in Italia con Battery Moto Mod : Motorola Moto Z3 Play si prepara al debutto in Italia. Arriverà nel nostro Paese alla fine del mese di giugno, inizio luglio al massimo, al prezzo di 499 euro con Battery Moto Mod incluso. L'articolo Motorola Moto Z3 Play da fine giugno in Italia con Battery Moto Mod proviene da TuttoAndroid.

Moto GP 18 : Recensione - Trailer e Gameplay : Milestone anche quest’anno ci porta a sfrecciare sui circuiti della Moto GP con l’edizione 2018 del racing game, ed oggi su gentile concessione Koch Media vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Moto GP 18 Recensione Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito al lancio sul mercato di numerosi racing game firmati Milestone, dopo l’ottimo Moto GP 17 dello scorso anno arriva l’edizione 2018, di seguito ...

Finalmente due smartphone fuori dal coro : BlackBerry Key2 e Motorola Moto Z3 Play : Dopo sei mesi di smartphone interessanti ma sostanzialmente basati sugli stessi concetti (e a volte su design indistinguibili uno dall’altro) Finalmente arriva qualcosa di diverso. Nelle ultime ore infatti Motorola e Tcl hanno presentato al mondo BlackBerry Key2 e Motorola Moto Z3 Play, due dispositivi che puntano su caratteristiche originali o per lo meno peculiari: una tastiera fisica e una struttura modulare. Non che incarnanino idee ...

Motorola Moto Z3 Play : prezzo - scheda tecnica e data d’uscita in Italia : Motorola non molla il progetto di smartphone modulare e lancia il nuovo Motorola Moto Z3 Play, la terza generazione del suo telefono di fascia medio-alta che conta sul sostegno dei Moto Mods. Rispetto al Moto Z2 Play, che è stato uno dei migliori smartphone per rapporto tra qualità e prezzo, la nuova generazione dice addio a bordi e cornici per passare ad un design a tutto schermo – simile a quello già visto sulla linea Moto G6 – e ...

Motorola annuncia il Moto Z3 Play - terza generazione del suo smartphone modulare : Motorola ha annunciato l’arrivo del primo modello della terza generazione di smartphone Android modulari Moto Z, il Moto Z3 Play. Vedendo il produttore restare fedele alle promesse fatte ormai 2 anni fa, il nuovo dispositivo di Motorola rimane compatibile con l’intero ecosistema di MotoMods lanciati a partire dal 2016, come la stampante fotografica Polaroid InstaShare, il proiettore tascabile, il modulo fotografico Hasselblad ...

Smartphone Android in offerta oggi 6 giugno : Nokia 6.1 - Honor 10 - Huawei P20 - Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018) : Gli Smartphone in offerta per oggi 6 giugno sono: Nokia 6.1, Honor 10, Huawei P20, Motorola Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018). Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 6 giugno: Nokia 6.1, Honor 10, Huawei P20, Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018) proviene da TuttoAndroid.