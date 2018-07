Morto Sergio Marchionne | il ricordo di Donald Trump | “Tra i più brillanti dall’era Ford”

Sergio Marchionne è Morto a Zurigo a 66 anni : ...

È Morto Sergio Marchionne : deceduto per arresto cardiaco : Poche ore fa è morto Sergio Marchionne. Era ricoverato da giorni in terapia intensiva per via di alcune complicazioni sorte dopo un'operazione chirurgica alla spalla. Per gran parte del tempo, l'ospedale svizzero ha nascosto al pubblico quali fossero le sue reali condizioni di salute per il rispetto della privacy sui pazienti. Per giorni si è parlato di una presunta metastasi tumorale ma, alcune fonti vicine a Marchionne, hanno ...

Morto Sergio Marchionne - Fca crolla in Borsa | : L' ex ad della Fca era ricoverato a Zurigo , aveva 66 anni. "L'amico, l'uomo se ne è andato" lo ricorda John Elkann. Era entrato nel cda Fiat nel 2003 e nel 2004 era stato nominato Ad . Funerali in ...

Come è Morto Sergio Marchionne : un infarto - il secondo in pochi giorni : Sergio Marchionne sarebbe morto per un arresto cardiaco , il secondo in pochi giorni. L'ex ad di Fca, mancato oggi in ospedale a Zurigo , dove era ricoverato da fine giugno per un intervento alla ...

E' Morto Sergio Marchionne - Elkann : ho perso un amico. Fca crolla in Borsa : Roma, 25 lug., askanews, - La fine tragica di Sergio Marchionne, Fiat Chrysler che azzera il debito e chiude un ciclo, il debutto di Mike Manley come nuovo amministratore delegato. Tutto in un giorno. ...

Morto Sergio Marchionne - "addio al mago di Fca". La notizia fa il giro del mondo : Dal New York Times al giapponese Mainichi Shinbun, la notizia della morte dell'ex ad di Fca Sergio Marchionne ha fatto il giro del mondo. Les Echos, il grande quotidiano economico della Francia, ha ...

Sergio Marchionne è Morto. Addio al manager che cambiò Fiat : Studi in Canada, tre lauree in Filosofia, Economia, Giurisprudenza e master in Business Administration,, domicilio in Svizzera, due figli, Marchionne, l'uomo dal maglioncino nero, ha vissuto gli ...

Fca - Sergio Marchionne è Morto a Zurigo : Il manager era ricoverato in condizioni gravissime. Al suo posto, in Fiat-Chrysler è subentrato come amministratore delegato il britannico Mike Manley

Morto Sergio Marchionne - il cordoglio negli stabilimenti Fca - : A Torino, al Lingotto, bandiere a mezz'asta per la scomparsa dell'ex ad. Minuti di silenzio in tutte le fabbriche: da Pomigliano d'Arco al reparto logistico di Nola, fino a Melfi, in provincia di ...