morto il musicista Patrick Williams | Laura Pausini lo ha ricordato così

Mondo della musica in lutto - è morto il leggendario musicista. Aveva 54 anni : Un annuncio arrivato a sorpresa nel cuore della notte ha gettato nello sconforto e nella disperazione milioni di fan in tutto il Mondo. A soli 54 anni si è spenta una leggenda della musica, amato dagli appassionati della musica heavy metal ma non solo. E' morto il batterista e fondatore della band statunitense Pantera Vinnie ...

Compay Segundo in concerto ad Aosta : in vendita i biglietti per il live del musicista morto nel 2003 : In verità Compay Segundo sarebbe morto nel 2003, alla veneranda età di 95 anni e di primavere alle spalle ne avrebbe oggi 110 abbondanti. Ma per Ticket.it Compay Segundo sarebbe ancora vivo e suonerebbe, live, per tutti noi. Il sito non ha dubbi: il 2 agosto alle 21.15, nel teatro romano di Aosta, si esibirà il re del son in carne e ossa, il grande artista ripescato nel 1997 dall’oblio dal film Buena Vista Social Club di Wim Wenders, e ...

È morto il musicista Gino Santercole - conosciuto per la sua collaborazione con Adriano Celentano : Il musicista e attore Gino Santercole è morto venerdì di infarto: aveva 77 anni. Il nome di Santercole è legato principalmente a quello di Adriano Celentano (di cui era nipote, pur avendo solo due anni di meno): fece parte della The post È morto il musicista Gino Santercole, conosciuto per la sua collaborazione con Adriano Celentano appeared first on Il Post.

morto Pippo Caruso - storico maestro della tv. Il cordoglio di Pippo Baudo : "Grande amico e musicista" : Lutto nel mondo dello spettacolo. Si è spento ad 83 anni Pippo Caruso, uomo dai talenti multipli. Non solo musicista, ma anche Direttore d'orchestra, compositore, arrangiatore, aveva anche legato la sua storia...