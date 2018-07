Morte Marchionne | oggi la decisione della famiglia E la stampa parla di ‘mistero’

“Sapeva tutto - ma ecco cosa ha fatto”. Marchionne - la verità a poche ore dalla Morte : Altre informazioni, non confermate, sulla morte di Sergio Marchionne arrivano ancora da Dagospia. È proprio il sito diretto da Roderto D’Agostino a rilanciare l’indiscrezione relativa al tumore ai polmoni. In un “Dagoreport”, si legge che “Marchionne lo sapeva da qualche mese”. Si parla proprio del cancro ai polmoni, “il primo l’aveva nascosto a tutti”. Secondo Dago, il primo a ...

Borsa : Fca positiva il giorno dopo la Morte di Marchionne - apre a +3 - 8% : Fca rimbalza in Borsa dopo il tonfo di ieri, +3,8% in avvio delle contrattazioni nel giorno successivo alla morte di Sergio Marchionne. Mercoledì i titoli avevano perso il 15%

Morte di Sergio Marchionne - il retroscena sulla malattia : “sapeva di avere un sarcoma e di essere senza speranze” : Se n’è andato. L’ex a.d. di Fiat Chrysler Automobiles Sergio Marchionne, grande leader e indiscusso visionario, è deceduto oggi, all’età di 66 anni. Dopo aver risollevato le sorti della Fiat, è morto in un Ospedale a Zurigo, dove era ricoverato per un intervento alla spalla destra. Dubbi sulle reali cause della sua Morte. Tra le ipotesi più probabili quella di un sarcoma alla spalla di tipo invasivo, che lo aveva costretto a un ...

F1 - il dolore di Todt per la scomparsa di Marchionne : “ha raggiunto successi colossali - la sua Morte è una perdita considerevole” : Il presidente della FIA ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne, ex presidente della Ferrari Il mondo del motorsport piange la scomparsa di Sergio Marchionne, deceduto in Svizzera all’età di 66 anni. Tra i messaggi di cordoglio arrivati oggi, c’è anche quello del presidente della FIA Jean Todt, commosso per quanto accaduto all’ex presidente della Ferrari. Gian Mattia ...

Morte Marchionne - Juventus con il lutto al braccio : La Juventus disputerà la prima amichevole della stagione, questa notte contro il Bayern Monaco negli Stati Uniti, col lutto al braccio in ricordo di Sergio Marchionne. Lo rende noto la Juventus attraverso il suo profilo Twitter ufficiale.L'articolo Morte Marchionne, Juventus con il lutto al braccio sembra essere il primo su CalcioWeb.

Morte Marchionne - Milan : “imprenditore illuminato” : “Imprenditore illuminato, di elevata caratura internazionale”. Il Milan ricorda così Sergio Marchionne, esprimendo il proprio cordoglio dell’ex ad di Fca. “Alla sua famiglia le condoglianze e la vicinanza del Club rossonero”, si legge in un messaggio pubblicato su Twitter dal Milan. “Marchionne è stato probabilmente il più grande manager italiano dell’ultimo ventennio. Una grande perdita per il ...

Morte Marchionne - De Laurentiis : “più grande manager degli ultimi 20 anni” : “Marchionne è stato probabilmente il più grande manager italiano dell’ultimo ventennio. Una grande perdita per il mondo dell’imprenditoria”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis rende omaggio così, su Twitter, a Sergio Marchionne.L'articolo Morte Marchionne, De Laurentiis: “più grande manager degli ultimi 20 anni” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Morte Sergio Marchionne : avversario - amico e fan numero 1 : Ma anche di chi è sempre stato avversario in pista ma nello stesso tempo alleato nel voler cambiare o far crescere questo mondo, come ha ricordato il team principal della Mercedes Toto Wolff. Gli ...

Fca crolla in Borsa nel giorno della Morte di Marchionne : Milano, 25 lug., askanews, - Chiusura in rosso per Piazza Affari trascinata dal tonfo dei titoli della galassia Fca, in un contesto europeo comunque negativo. L'indice principale Ftse Mib ha perso l'1,...

Morte Sergio Marchionne : le parole da ricordare del presidente della Ferrari : ... "E' un momento storico, importante per il brand e per il mondo della F1 ed è segno tangibile di quanto FCA creda in questo sport". A microfoni spenti poi disse in relazione a questo evento: "E' una ...

Marchionne - il Senato si ferma per la Morte dell’ex ad di Fca. Il ricordo di Casellati e il minuto di silenzio : L’Aula del Senato, in apertura dei lavori, si è fermata, con un minuto di silenzio, in onore di Sergio Marchionne, scomparso mercoledì 25 luglio. Ricordando l’ex ad di Fca, la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha sottolineato “il tratto umano e l’indiscussa italianità di un grande professionista che ha saputo portare il prodotto italiano nel mondo. Un percorso non isolato – ha aggiunto Casellati – che ...

Fca - semestrali e Morte di Sergio Marchionne : il titolo precipita a Piazza Affari : Una giornata tragica per Fca: non solo la morte di Sergio Marchionne che, per quanto in un qualche modo annunciata da giorni, scuote il gruppo e lo lascia orfano dell'uomo che lo ha salvato, ...

“Agghiacciante”. Marchionne : a poche ore dalla Morte - la vignetta choc : Una notizia che ha colpito molto gli italiani quella della scomparsa di Sergio Marchionne, morto a 66 anni in un ospedale di Zurigo dove si trovava ricoverato a seguito delle complicazioni nate dopo un intervento alla spalla nei giorni scorsi. Stando a quanto emerso in queste ore, l’imprenditore era stato colpito da un sarcoma, un raro e aggressivo tumore, per il quale era stato sottoposto all’intervento. Una volta sotto i ...

Bandiere a mezz’asta in segno di lutto - la Morte di Sergio Marchionne al Lingotto ed allo stabilimento Mirafiori [GALLERY] : Al quartier generale di Fca ed allo stabilimento Mirafiori spuntano le Bandiere a mezz’asta in segno di lutto per la scomparsa di Sergio Marchionne Sergio Marchionne è morto ed al quartier generale di Fca e allo stabilimento Mirafiori le Bandiere sono state posizionate a mezz’asta in segno di lutto. Il manager che ha riportato in alto la Fiat e la Ferrari nel mondo è deceduto all’età di 66 anni ed i luoghi più ...