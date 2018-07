Morgan | La musica di oggi è grezza X Factor? Un banchetto di gelatai Asia

huffingtonpost

: Emozioni in Musica 2018 5^ EDIZIONE CON LUCA BARBAROSSA, DIK DIK, FAUSTO LEALI E PATTY PRAVO. Dal 6 al 9 agosto 201… - LucaMaggitti : Emozioni in Musica 2018 5^ EDIZIONE CON LUCA BARBAROSSA, DIK DIK, FAUSTO LEALI E PATTY PRAVO. Dal 6 al 9 agosto 201… - LucaMaggitti : Emozioni in Musica 2018 5^ EDIZIONE CON LUCA BARBAROSSA, DIK DIK, FAUSTO LEALI E PATTY PRAVO. Dal 6 al 9 agosto 201… - rbriddick1977 : @erriconeasroma1 Immagino la merda di musica che proporrà per far sembrare che è figa. Roba finto alternativa con u… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) "c'è tantaggine. Laè fatta da gente che non sa suonare, i testi sono senza poesia. È desolane". Lo dice come sempre alla sua maniera, senza mezzi termini. In una intervista al Corriere della Sera, racconta la sua esperienza come ospite al Festival Gaber e molto di più."Gaber rappresenta l'eleganza, il ragionamento, la raffinatezzale. Qualcosa chenon c'è più. ... Non solo amo Gaber, ma penso sarebbe l'unico ad amare certe mie canzoni, alla, che durano 18 minuti. Gaber è il mio pubblico ideale"Poi il discorso vira sulla sua esperienza televisiva, da giudice di X:"Mi hanno cacciato tutti. O ti vogliono tutti o ti emarginano tutti. ... Resto il giudice che ha vinto più al mondo, non sarà facile vedermi di nuovo aldeidi X"Parole di elogio per la ...