Monuntain Bike | Europei junior under23 2018 | oro per l’Italia! La staffetta azzurra

(Di giovedì 26 luglio 2018) Luca Braidot, Marika Tovo, Filippo Fontana, Chiara Teocchi e Jury Zanotti: sono questi i nomi dei cinque azzurrini che hanno fatto risuonare l’inno di Mameli, il “Canto degli italiani” oggi a Graz, durante la cerimonia di premiazione dellaagligiovanili di Mountainin corso nella località austriaca. Gli azzurrini, selezionati dal CT Mirko Celestino, hanno concluso la prova in 1h23’18”20, precedendo di 14″ la Svizzera e di 45″ la Danimarca. Oltre il minuto tutte le altre contendenti, con la Germania a precedere Francia, Belgio ed Austria. A completare la top 10 infine, Gran Bretagna, Repubblica Ceca ed Ungheria. Di seguito il podio della gara: 1. ITALIA (Braidot Luca, Tovo Marika, Fontana Filippo, Teocchi Chiara, Zanotti Juri) in 1h23’18”20 2. SVIZZERA (Ryf Joris, Balmer Alexandre, Keller Alessandra, Frei Sina, Colombo Filippo) in ...