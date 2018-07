Montalto di Castro | Denunciato 50enne a Montalto per Marchi contraffatti e ricettazione

Tornado Montalto di Castro Lazio – 18/03/2018 : Un Tornado di intensità F0 e di tipo Landspout si è verificato in data 18-03-2018 in località Montalto di Castro in provincia di Viterbo Lazio Il fenomeno si è originato da una Tromba Marina (Waterspout), successivamente il vortice, si è spostato verso il litorale dove ha toccato terra (Landfall). Foto e Video dell’evento