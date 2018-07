Montagna | escursionista disperso nel Cuneese | ricerche in corso

Montagna - Pordenone : escursionista disperso - ricerche in corso : In corso le ricerche di un escursionista esperto nel Pordenonese: il 54enne è uscito ieri mattina con il cane per una gita e non è rientrato a casa. A dare l’allarme la compagna: l’uomo non è raggiungibile al cellulare da ieri. Sul posto 14 tecnici del Soccorso alpino di Maniago (Pordenone) per battere i sentieri e l’elicottero della Protezione civile per le perlustrazioni dall’alto. L'articolo Montagna, Pordenone: ...

Montagna : ritrovato l’escursionista disperso in Val Resia : E’ stato ritrovato l’escursionista che si era perso oggi pomeriggio mentre percorreva un sentiero con un amico in val Resia. L’uomo, 62 anni, di Udine, era scivolato dal sentiero per una quindicina di metri, rimanendo seriamente contuso. Il recupero è stato effettuato dagli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del fuco di Udine. L’uomo, dopo essere stato assicurato su una barella, e’ stato ...

Montagna - escursionista disperso a Resia : ricerche in corso : Sono in corso le ricerche di un escursionista di circa 60 anni che si e’ perso nel comune di Resia, mentre percorreva con un amico il sentiero 642 tra Coritis e Casera Canin. L’amico, che lo precedeva di circa 50 metri, a un certo punto, voltandosi, non ha piu’ visto l’uomo e ha attivato i soccorsi. I Vigili del Fuoco di Udine sono impegnati nelle ricerche dalle 15. Sul posto sta operando anche il personale del Nucleo ...

Montagna : escursionista infortunata soccorsa nel Vicentino : Si è infortunata ed è stata soccorsa dal Soccorso alpino di Schio (Vicenza) una escursionista di 52 anni, scivolata sul sentiero dei Girolimini sul Monte Summano. La donna stava scendendo con due amici verso la Chiesa dell’Angelo quando si era infortunata ed è stata raggiunta da una squadra a piedi. I soccorritori le hanno stabilizzato un piede, per una probabile frattura, l’hanno caricata in barella e trasportata a spalla per 10 ...

Incidenti Montagna - morto escursionista 24enne nel Torinese :

Incidenti in Montagna : escursionista morto in Alto Adige : In Alto Adige è stato trovato senza vita dal soccorso alpino il corpo di un escursionista, precisamente in Valle Aurina, vicino a Punta di Conio. Il 57enne Altoatesino era uscito ieri mattina per un’escursione e non aveva fatto ritorno. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina nella frazione San Giorgio, a circa 3.000 metri di quota. Sul posto i carabinieri e il soccorso alpino con l’elicottero Pelikan 1. L'articolo Incidenti in ...

Si perde in Montagna : escursionista trovato morto : Un malore o una caduta accidentale. Sembrano essere queste le possibili cause della morte di un escursionista di Montilibretti trovato senza vita sui Monti Lucretili, in località Prato...

