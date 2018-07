Monitor 4K gaming | i migliori da comprare

chimerarevo

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Alva994 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - AnGeL3DaRk3 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - bobbonauta : #amazon #prime #AOC #Q3279VWF #monitor #freesync #flickerfree #QHD #LED Buon monitor della AOC Gaming per rapporto… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Una delle componenti fondamentali di una postazione di un gamer che si rispetti è il. È un componente importantissimo, in quanto ci consente di godere appieno di tutti i dettagli garantiti dalla nostra configurazione. Inoltre, undaè in grado di regalarci un’esperienza di gioco fluida e immersiva, con un conseguente vantaggio nelle prestazioni in game. Solitamente, è preferibile optare per deiin Full HD, in quanto sono dotati di refresh rate elevati e tempi di risposta molto ridotti. Tuttavia, sono presenti sul mercato alcuni4K damolto validi che ci riescono a garantire un’ottima esperienza di gioco. Non vengono impiegati nelcompetitivo, ma sono pensati per offrire un’esperienza videoludica senza eguali. Abbiamo deciso di realizzare una guida sui4K, in modo da aiutare tutti gli utenti ...