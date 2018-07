: #WUXI2018 - Mondiali Fioretto Femminile a Squadre +++ ITALIA IN SEMIFINALE +++ Le azzurre battono il Giappone ai qu… - Federscherma : #WUXI2018 - Mondiali Fioretto Femminile a Squadre +++ ITALIA IN SEMIFINALE +++ Le azzurre battono il Giappone ai qu… - Federscherma : #WUXI2018 - Mondiali Fioretto Femminile a Squadre +++ ITALIA D’ARGENTO +++ Le azzurre si arrendono in finale agli U… - Coninews : ARGENTOOOOO! ?? Le fiorettiste Alice #Volpi, Arianna #Errigo, Camilla #Mancini e Chiara #Cini salgono sul secondo gr… -

Il "Dream Team" delfemminile conquista l'aidi Wuxi in Cina.Il quartetto azzurro del ct Andrea Cipressa, composto dal bronzo iridato Arianna Errigo, dalla neo campionessa del mondo Alice Volpi, da Camilla Mancini e Chiara Cini,si arrende in finale agli Stati Uniti (35-45).Le americane riscattano così la sconfitta subita lo scorso anno aidi Lipsia Lenegli ottavi avevano battuto il Brasile (45-12), nei quarti il Giappone (45-29) e in semifinale la Francia (45-29).(Di giovedì 26 luglio 2018)