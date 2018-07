Scherma - Mondiali : azzurre d'argento nel fioretto a squadre : Italia sconfitta 45-35 in finale dagli Stati Uniti, che si prendono la rivincita di un anno fa a Lipsia

Mondiali : azzurre d'argento nel fioretto : 13.52 Il "Dream Team" del fioretto femminile conquista l'argento ai Mondiali di Wuxi in Cina.Il quartetto azzurro del ct Andrea Cipressa, composto dal bronzo iridato Arianna Errigo, dalla neo campionessa del mondo Alice Volpi, da Camilla Mancini e Chiara Cini,si arrende in finale agli Stati Uniti (35-45).Le americane riscattano così la sconfitta subita lo scorso anno ai Mondiali di Lipsia Le azzurre negli ottavi avevano battuto il Brasile ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Italia-Corea del Sud - azzurre a caccia di un altro colpaccio : Sulle ali dell’entusiasmo torna in campo la nazionale femminile di Hockey su prato: allo stadio Lee Valley Hockey and Tennis Centre di Londra, domani alle 21 (ore italiane, le 20 inglesi) le azzurre se la vedranno nel secondo match della Pool A dei Mondiali con la Corea del Sud. altro ostacolo asiatico dunque per le ragazze guidate da Roberto Carta, dopo l’esordio vittorioso con la Cina. Si può sognare in grande, si può andare a ...

Scherma – Mondiali 2018 : l’Italia ipoteca un’altra medaglia - le azzurre del fioretto in finale per l’oro contro gli USA : Il dream team composto da Volpi, Errigo, Mancini e Cini si giocheranno l’oro nel fioretto a squadre femminile contro gli Stati Uniti La penultima giornata di gara ai Campionati del Mondo Wuxi 2018 porta in casa Italia la medaglia numero sei della spedizione azzurra. Il Dream Team azzurro di fioretto femminile è infatti approdato alla finalissima che, alle 18.05 (le 12.05 in Italia su Rai Due) vedrà la sfida contro gli Stati Uniti, in ...

Scherma - Mondiali 2018 : Sofia Pozdniakova firma la tripletta russa nella sciabola. Azzurre lontane dal podio : La Russia domina la prova di sciabola femminile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Sono ben tre le russe che salgono sul podio ed il gradino più alto spetta a Sofia Pozdniakova, che ha sconfitto in finale la più illustre connazionale Sofya Velikaya con il punteggio di 15-13. Si tratta del primo titolo iridato della carriera per la 21enne. Una squadra russa che ha monopolizzato il podio, visto che al terzo posto ha chiuso ...

Scherma - Mondiali 2018 : tutte eliminate le sciabolatrici azzurre. Vecchi e Criscio si fermano agli ottavi : Non ci saranno medaglie per l’Italia nella prova individuale di sciabola femminile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Una giornata da dimenticare per le azzurre, con nessuna delle quattro italiane in pedana che è riuscita a raggiungere i quarti di finale. Il miglior risultato è stato quello di Irene Vecchi e Martina Criscio, che sono state sconfitte entrambe agli ottavi di finale rispettivamente dalla russa Sofia ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : 24 luglio. Tocca ai fiorettisti - Daniele Garozzo la punta. Azzurre competitive nella sciabola : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Oggi si assegneranno gli ultimi titoli individuali di questa rassegna iridata, nella sciabola femminile e nel fioretto maschile. La punta dell’Italia sarà Daniele Garozzo, che dopo il titolo olimpico ed europeo proverà a completare la bacheca con quello iridato. Potranno lottare per le medaglie anche Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio ...

Karate - Mondiali Universitari 2018 : Francesco D’Onofrio oro - Terryana D’Onofrio argento. Le medaglie azzurre sono una questione di famiglia! Bronzo per Busato ed El Sharaby : Trionfo di famiglia per l’Italia nei Mondiali Universitari 2018 di Karate a Kobe, in Giappone. Francesco D’Onofrio ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -67 kg, battendo 5-4 il nipponico Nakano, beniamino di casa, al termine di un incontro sensazionale, nel corso del quale ha mantenuto il sangue freddo portando a casa una strepitosa vittoria al cospetto di un eccellente avversario. D’Onofrio, in precedenza, era ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina 3-0 - gli highlights dell’impresa pazzesca delle Azzurre : Qui si fa la storia. La nazionale femminile di Hockey su prato continua a riscriverla, anno dopo anno, appuntamento dopo appuntamento. Le delusioni nei tornei preolimpici non sono bastate a fermare l’onda dell’entusiasmo di questa squadra che prosegue in un cammino di crescita costante: non c’è ancora un punto di arrivo (si spera ci sia tra due anni, verso Tokyo 2020), ma continui punti di partenza. Oggi, in quel di Londra, ne ...

LIVE Italia-Cina - Mondiali hockey prato 2018 in DIRETTA : debutto storico per le azzurre - match subito fondamentale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, primo incontro per quanto riguarda la nazionale femminile di hockey su prato ai Mondiali di Londra. Appuntamento storico per la banda guidata da Roberto Carta che si gioca già le sue chances contro la selezione asiatica, con la quale lo scorso anno le azzurre riuscirono ad ottenere uno strepitoso pareggio in World League. Vincere significherebbe mettere un piede negli ottavi di finale, ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : partecipazione storica per un’Italia mai così forte. Azzurre mine vaganti… : L’attesa, storica, è veramente finita. Ora c’è solo bisogno di andare in campo e giocarsi tutte le proprie chances. La nazionale femminile di Hockey su prato è a Londra da giorni e sta solo attendendo domenica, giorno d’esordio dei Mondiali 2018 in terra britannica, dove affronterà la Cina. Le Azzurre sono riuscite a qualificarsi, tramite la World League del 2017, alla manifestazione iridata, un appuntamento che mancava ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : quando gioca l’Italia? Calendario - date e orari delle partite delle azzurre : Meno due. Tutto pronto per l’estate Mondiale per quanto riguarda la nazionale femminile di Hockey su prato. Un appuntamento più unico che raro che le ragazze guidate da Roberto Carta vogliono giocarsi al meglio in quel di Londra. Sabato si comincia, domenica c’è l’esordio per le azzurre. Andiamo a scoprire il Calendario e le date con tutto il programma delle sfide di Tiddi e compagne. Programma Italia Mondiali Hockey prato ...

Atletica – Mondiali U20 : tutte le staffette azzurre in finale : Ai Mondiali di Atletica U20 di Tampere tutte le staffette azzurre hanno staccato il pass per le finali Quattro su quattro. En plein dell’Italia ai Mondiali under 20 di Tampere: accedono in finale anche le due staffette 4×400, dopo le 4×100 che nel pomeriggio scendono in pista per la gara che assegna le medaglie. Traguardo storico per l’Italia Team: non era mai successo nelle 16 precedenti edizioni della rassegna ...