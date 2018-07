Mondiali | argento per l' Italia femminile del fioretto

Mondiali 2018 - Italia ko in finale contro gli Stati Uniti : argento nel fioretto a squadre : Ai Mondiali di scherma di Wuxi , Cina, il Dream Team del fioretto femminile non riesce a riconfermarsi sul tetto del mondo. Vincono gli Stati Uniti 45-35. Non si può certo parlare di un "argento conquistato" quando c'è di mezzo il mitico quartetto di fioretto che si porta sempre addosso un carico di successi e ...

Scherma - Mondiali 2018 : argento per il Dream Team. Primo storico oro per gli Stati Uniti : Il Dream Team è d’argento. Sfuma il bis iridato per la squadra di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Trionfano gli Stati Uniti, al loro Primo oro mondiale della storia in questa gara, con le americane che si impongono nettamente per 45-35. Eppure era stata una finale partita molto bene per l’Italia con due ottimi assalti di Alice Volpi e Camilla Mancini, che hanno portato la squadra del CT ...

Scherma - Mondiali 2018 : Corea del Sud superiore - Italia d’argento con la sciabola. Non basta un super Curatoli! : L’Italia vede fermarsi la sua striscia di ori ai Mondiali 2018 di Scherma, ma dalla sciabola maschile arriva comunque un argento molto prezioso nella gara a squadre. Il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele ed Aldo Montano si è arreso alla fortissima Corea del Sud, che si è imposta con il punteggio di 45-39. Non è bastato all’Italia uno straordinario Luca Curatoli, che è stato protagonista di ...

Karate - Mondiali Universitari 2018 : Francesco D’Onofrio oro - Terryana D’Onofrio argento. Le medaglie azzurre sono una questione di famiglia! Bronzo per Busato ed El Sharaby : Trionfo di famiglia per l’Italia nei Mondiali Universitari 2018 di Karate a Kobe, in Giappone. Francesco D’Onofrio ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -67 kg, battendo 5-4 il nipponico Nakano, beniamino di casa, al termine di un incontro sensazionale, nel corso del quale ha mantenuto il sangue freddo portando a casa una strepitosa vittoria al cospetto di un eccellente avversario. D’Onofrio, in precedenza, era ...