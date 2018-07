Miss Italia 2018 | Francesco Facchinetti conduttore | finale all' ex X Factor Arena

Alitalia : la comMissaria alla concorrenza Ue Vestager apre al rientro dello Stato : Lo Stato Italiano potrebbe rientrare da attore di mercato fondamentale in Alitalia. In sintesi è questo il nocciolo delle dichiarazioni rilasciate dalla commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager. La commissaria, intervenendo sull'annosa questione, ha anche voluto precisare che l'Unione Europea non ha pregiudiziali a che Alitalia sia almeno in parte di proprieta' pubblica [VIDEO]. Infatti, l'Europa, ribadisce, si mantiene strettamente ...

Domani sera a Sestri Levante anche cinque ragazze savonesi si giocano la 'Pre Finale' di Miss Italia : La carovana di Miss Italia, con a bordo le concorrenti del concorso di bellezza più longevo del Mondo, riprende il suo cammino verso la Finale Nazionale. Domani sera prima finale regionale 'Sponsor', ...

Migranti - ministro Moavero : porti in Italia aperti fino alla modifica della Missione Sophia : Migranti, ministro Moavero: porti in Italia aperti fino alla modifica della missione Sophia Migranti, ministro Moavero: porti in Italia aperti fino alla modifica della missione Sophia Continua a leggere L'articolo Migranti, ministro Moavero: porti in Italia aperti fino alla modifica della missione Sophia proviene da NewsGo.

Migranti - ministro Moavero : ‘Regole della Missione Sophia cambieranno - ma nel frattempo i porti italiani restano aperti’ : La missione europea Sophia cambierà, ma nel frattempo i porti italiani resteranno aperti per le navi che vi prendono parte per lo sbarco dei Migranti. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero, in missione a Berlino, ha chiarito così che l’Italia non si tira indietro sulla prima accoglienza ai profughi: un’ulteriore apertura verso i partner Ue, in attesa che martedì la Commissione presenti la sua proposta sugli sbarchi ed i centri controllati, con ...

Sostenibilità - Sodexo Italia : 130mila alberi in Nicaragua per compensare le eMissioni della flotta e aiutare le comunità locali : Cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile: la sfida più grande del futuro. Per la costruzione di un domani migliore ogni contributo, per quanto piccolo, ha un inestimabile valore. Ma se l’impegno dei singoli è fondamentale, ancor più lo è quello richiesto alle organizzazioni e alle grandi aziende che hanno il dovere di mettersi in gioco per il bene collettivo. Sodexo Italia SpA, filiale del leader mondiale nel settore dei servizi che ...

'Open arms' denuncia Libia e Italia per oMissione di soccorso a mamma e bimbo morti in mare : La nostra Guardia costiera: 'non siamo mai stati coinvolti nel soccorso del gommone'. Il Viminale: Lampedusa negata perché non ha celle frigorifere -

Open Arms denuncia Italia e Libia per omicidio colposo e oMissione di soccorso : La nave della Ong Pro Activa Open Arms è arrivata a Palma di Maiorca dopo aver rifiutato di attraccare a Catania perché, come ha detto il suo fondatore Oscar Camps, l'Italia non è più un porto sicuro, visto il suo comportamento e l'aver definito una fake news il fatto che la guardia costiera libica avesse abbandonato in mare due donne e un bambino. Nei giorni scorsi la nave che batte bandiera spagnola ha salvato una donna, Josefa, che era ...