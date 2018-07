Ministro Di Maio | dopo l' Ilva | si occupi anche di Eni

Ilva - ArcelorMittal non convince Di Maio. Il Ministro tiene in piedi il doppio binario e rilancia la procedura sulla regolarità della gara : Insoddisfacente. Dopo un'ora e mezza di faccia a faccia con i vertici di ArcelorMittal, Luigi Di Maio si presenta nella sala stampa del ministero del Lavoro e manifesta tutto il suo scetticismo sul nuovo piano messo a punto dal gruppo indiano-olandese per entrare all'Ilva di Taranto. La brevissima dichiarazione affidata ai giornalisti è puntellata da espressioni che rendono chiaro come al ministro non bastino i nuovi impegni. Ecco ...

Ilva - Di Maio avvia il procedimento per annullare la gara. Oggi l'incontro tra il Ministro e i vertici di Arcelor Mittal : Un procedimento disciplinato per legge e che durerà per 30 giorni. Previsto Oggi l'incontro tra il ministro e i vertici del gruppo siderurgico -

Decreto Dignità - Renzi contro Di Maio : “Ministro del Lavoro? No della disoccupazione” : “Tutti a discutere su come deve essere l’indennità per i licenziamenti, su come deve essere il parere dell’opposizione su come deve essere questo o quel comma. Questo Decreto ha una storia incredibile. Hanno fatto un Decreto perché c’era necessità e urgenza e poi lo fanno iniziare a ottobre. Poi lo hanno cambiato in corso d’opera, poi nella relazione c’è scritto che si perdono 80 mila posti di lavoro. E cercano di cambiare ...

Renzi : "Governo litiga su tutto - Di Maio Ministro della disoccupazione" : Matteo Renzi torna a parlare nel suo ormai classico appuntamento social settimanale “Sette notizie per sette giorni: la settimana in video, in una diretta Facebook”. L’ex presidente del Consiglio ha commentato le notizie (secondo lui) più importanti della settimana, non lesinando attacchi diretti al governo Conte e ad alcuni dei suoi ministri. Si parte, innanzitutto, con le ultime parole di Davide Casaleggio sull’importanza del Parlamento: ...

Manovra - il Ministro Tria frena Di Maio : no a spese fuori dai vincoli di bilancio : Lancia un messaggio tranquillizzante per i ministri finanziari degli altri Paesi. Ma le sue parole sembrano più che altro dirette ai colleghi di governo italiani. Dal G20 di Buenos Aires il ministro ...

Di Maio dice che non c'è nessuno scontro con il Ministro Tria : Roma, 23 lug., askanews, - Non c'è nessuna contrapposizione con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio, sottolineando di attendersi una legge di bilancio 'coraggiosa'. Secondo il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, che ...

Gara Ilva - bufera su Ministro Di Maio 'L'annullamento è una follia' Cantone - Anac - frena sul parere : ... vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia'Annullare la Gara sull'Ilva sarebbe una scelta nelle facoltà del ministro, ma dalle conseguenze drammatiche per i lavoratori e per l'economia ...

La voce della Politica Ilva - Parole Ministro Di Maio pesano come un macigno - urge nuovo incontro : "Siamo ad un punto di non ritorno: i lavoratori dell'Ilva, dell'indotto e i cittadini non possono pagare un prezzo così alto in termini di occupazione e di ambientalizzazione". Lo dichiara il ...

[L'inchiesta] Così la Lega ha stravolto - senza dirlo - il decreto Dignità del Ministro Di Maio : Ma se fosse rimasto identico al testo originario i viceministri M5s e Lega nei ministeri del Lavoro e dell'Economia, i presidenti e i vicepresidenti delle rispettive commissioni, non avrebbero fatto ...

Paolo Savona - Ministro indagato per usura bancaria/ Video - difesa da Salvini e Di Maio : altro filone su Mps : Unicredit, ministro Paolo Savona indagato per usura bancaria: ultime notizie e terremoto nel Governo dopo inchiesta Campobasso. “Solo un atto dovuto": indagato anche Profumo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 20:32:00 GMT)

