Milano : traffico illecito di rifiuti - 9 arresti e sequestri per oltre 2mln (2) (2) : (AdnKronos) – E’ stato anche documentato un episodio di estorsione nei confronti di alcuni dipendenti che reclamavano lo stipendio non corrisposto, i quali sono stati minacciati mediante l’esibizione di una pistola, nonché un caso di incendio in un capannone abusivamente riempito di rifiuti. Numerosi poi i casi di reato di falso documentale commessi a copertura di trasporti abusivi di rifiuti e di trattamenti mai avvenuti.I ...

Milano : traffico illecito di rifiuti - 9 arresti e sequestri per oltre 2mln (2) : (AdnKronos) - In particolare, le indagini della Dda di Milano hanno preso il via dopo che nel 2016 a Voghera, in provincia di Pavia, sono stati sequestrati due capannoni delle ditte Recology e Gibiemme 2000 "stipati di rifiuti con evidente violazione delle normative di settore ed a rischio incendio"

Milano : traffico illecito di rifiuti - 9 arresti e sequestri per oltre 2mln (2) : (AdnKronos) - Sequestrati nove siti tra impianti ed aree destinate al trattamento rifiuti, in provincia di Milano e dodici automezzi utilizzati per realizzare le condotte illecite. Sui conti correnti delle società è stato disposto il sequestro di 2,1 milioni di euro, ritenuti illecito profitto dell’

Milano : traffico illecito di rifiuti - 9 arresti e sequestri per oltre 2mln : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - Nove arresti, dodici denunce e sequestri per oltre 2 milioni di euro. E' il bilancio di un'operazione condotta dai carabinieri forestali dei gruppi di Milano e Pavia, con il supporto dei militari dei comandi provinciali di Milano e Lodi, in corso dalle prime ore di ques

Milano : traffico illecito di rifiuti - 9 arresti e sequestri per oltre 2mln : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – Nove arresti, dodici denunce e sequestri per oltre 2 milioni di euro. E’ il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri forestali dei gruppi di Milano e Pavia, con il supporto dei militari dei comandi provinciali di Milano e Lodi, in corso dalle prime ore di questa mattina. L’attività, coordinata dalla Dda di Milano, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di ...

Milano - "Nessun traffico di ovuli" : prosciolto il ginecologo Antinori : Il medico romano era accusato di associazione a delinquere finalizzata alla commercializzazione di gameti umani

Milano. Ponte via Farini : limitazioni provvisorie al traffico : Da oggi mercoledì 18 luglio la viabilità sul Ponte di via Farini subirà provvisoriamente alcune limitazioni, dallo stesso giorno cambierà

Milano - sgombero abusivi in case Via Palmanova/ Ultime notizie - liberati 12 appartamenti occupati : traffico ko : Milano, maxi sgombero abusivi in case di Via Palmanova: liberati dalla polizia 12 appartamenti occupati illegalmente negli ultimi anni. Ultime notizie e traffico congestionato nella zona(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:15:00 GMT)

Milano - arrestati capo ultrà Milan e responsabile steward Inter/ Traffico e spaccio di droga : 22 arresti : Milano, arrestati capo ultrà Milan e responsabile steward Inter per Traffico e spaccio di droga. Blitz porta a 22 arresti in tutto. Le ultime notizie sull'inchiesta(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:51:00 GMT)

Milano. Traffico di sostanze stupefacenti 22 misure cautelari : La Polizia ha eseguito stamani un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 22 persone. I soggetti indagati rispondono di Traffico