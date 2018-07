Milano | in fila per apertura Apple Store

Olimpiadi Invernali 2026 - Giuseppe Sala : “Disponibile a collaborare con altre città - ma Milano dovrà essere capofila” : Prosegue la corsa alle Olimpiadi Invernali 2026. Il CONI ha ufficializzato che l’Italia presenterà la propria candidatura, in attesa di una scelta tra le città di Milano, Torino e Cortina. Il sindaco della città lombarda, Giuseppe Sala, ha espresso la sua opinione dopo la riunione con cui il Consiglio comunale ha deliberato l’ok alla candidatura. “Milano ha una buona proposta e una attrattiva internazionale. Ribadisco che sono ...

Laura Bottomei - sfila a Milanofashion l'abito da lavoro griffato : Una affermazione confermata non solo nel mondo dagli addetti del settore - nelle brigate degli chef Carlo Cracco, Renato Bernardi, Marcello Ferrarini, Bartolomeo Errico - ma anche in altri ambiti: ...

Milano - la grande parata di Leonardo da Vinci : al Museo della scienza "sfilano" 52 progetti e modelli : Una barca in legno, un galleggiante, guanti palmati e alambicchi di rame, una gru girevole, uno scafandro per palombaro e la macchina volante con motore a balestra. Sono solo alcuni dei 52 straordinari modelli storici leonardeschi che insieme alla collezione di affreschi della...

Milano si concede il «Luxus» di una vera sfilata di bellezza : Solo Stefano Zecchi, docente di Estetica, poteva trovare il fil rouge per tenere insieme tutto questo, in un viaggio immaginifico nel mondo del lusso di ieri e di oggi. Siamo al primo piano di ...

BEYONCÈ E JAY-Z - CONCERTO Milano/ Stadio San Siro : i fan sfidano il caldo in fila ai cancelli (6 luglio) : BEYONCÈ e JAY-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di MILANO che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:25:00 GMT)

Borsa - Milano capofila di risalita Ue +1 - 66% - spread cala a 230 : Roma, 3 lug. , askanews, Milano capofila in Europa nella risalita apparentemente innescata dall'accordo in Germania che ha salvato il governo di Angela Merkel. Dopo nuocvi cali brevemente visti in ...

Milano - sfila il gay pride : 250mila in piazza per tra bandiere arcobaleno e striscioni : A Milano scende in piazza l'orgoglio Lgbt: sono migliaia le persone di ogni età che stanno sfilando per le vie di Milano in occasione del pride. Il corteo, partito dal piazzale della Stazione Centrale,...

Sfilata arcobaleno per la Milano Pride : Sono oltre 250mila secondo gli organizzatori i partecipanti al Pride di Milano per difendere i diritti Lgbt . Da piazza Duomo a porta Venezia una lunga parata arcobaleno ha attraversato il centro di ...

Gay : domani Milano Pride - sfilata in Buenos Aires e show Benji e Fede : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - domani la città di Milano si unisce al coro globale del Pride: l’onda arcobaleno animerà le vie del centro per promuovere una società più inclusiva che tuteli i diritti Lgbt+ e delle minoranze. Promosso da Arcigay Milano e dal coordinamento arcobaleno, il corteo si riun

Ultimi giorni per vincere la prima fila del concerto di Jovanotti a Milano con Trident : i dettagli : La prima fila del concerto di Jovanotti a Milano è ancora in palio con Trident. Il contest permette di vincere l'accesso anticipato al parterre, con ingresso previsto nei 30 minuti precedenti all'orario ufficiale. Partecipare al contest è molto semplice. Come di consueto, è sufficiente seguire la pagina Facebook di Trident con un like e provare a vincere con un selfie inviato entro il 22 giugno per le due date del 3 e 4 luglio al Mediolanum ...

Fedez e Chiara Ferragni - Versace family/ La coppia “infiamma” la sfilata di Donatella : Milano in tilt : Fedez e Chiara Ferragni, Versace family, l'imprenditrice digitale e il rapper infiammano la sfilata di Donatella: Milano in tilt per la coppia più amata dello showbiz.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:02:00 GMT)