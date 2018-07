Milano | apre il nuovo Apple store in Piazza Liberty

Apre oggi Apple store a Milano piazza Liberty/ Ultime notizie - code di curiosi : scatta il conto alla rovescia : Apre oggi Apple store a Milano piazza Liberty. Ultime notizie, code di curiosi: scatta il conto alla rovescia. Lo store aprirà ufficialmente alle ore 17:00 di questa sera(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:22:00 GMT)

Legionella : il pm di Milano apre inchiesta - “non si tratta di un’emergenza” : In riferimento ai casi di Legionella, che ha provocato la morte di 3 persone a Bresso, nel Milanese, la Procura di Milano aprirà a breve un’inchiesta, al momento a carico di ignoti e senza ipotesi di reato. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha precisato che “non si tratta di un’emergenza, anche se chiaramente sul fatto che si ripresenti ciclicamente a Bresso faremo verifiche“. Legionella: terza vittima nel ...

Sea : Aeroporti di Milano punta su turisti cinesi e apre account su WeChat : Milano, 25 lug. (AdnKronos) - Sea Aeroporti di Milano decolla su WeChat con l’apertura di un official account. Lo comunica in una nota la società, spiegando che il gruppo guarda con interesse ai turisti cinesi in arrivo nel capoluogo lombardo con un’offerta mirata: "Milano -si legge nella nota- si c

Fca : in Borsa a Milano apre in calo -0 - 2% : Occhi sempre puntati su Fca. Dopo il rimbalzo e il tentativo di recupero della vigilia, il titolo apre di nuovo in calo. Le azioni del Lingotto lasciano lo 0,21% a 16,52 euro in apertura. Ordini in ...

Borsa : Milano apre in calo -0 - 15% : ANSA, - Milano, 25 LUG - La Borsa di Milano apre in calo la seduta. Il Ftse Mib cede lo 0,15% a quota 21.842, appesantito da St, -2,4%, che ha diffuso i conti del secondo trimestre. Saipem cede lo 0,...

Borsa : Milano apre in calo -0 - 15% : ANSA, - Milano, 25 LUG - La Borsa di Milano apre in calo la seduta. Il Ftse Mib cede lo 0,15% a quota 21.842, appesantito da St, -2,4%, che ha diffuso i conti del secondo trimestre. Saipem cede lo 0,...

Milano : Palazzo Pirelli apre le porte ai bambini con mostra Lego (2) : (AdnKronos) - “Ci piace sottolineare come ancora una volta Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia si confermano una cornice versatile e di alto livello, in grado di ospitare diverse iniziative nel segno della cultura, dai concerti alle mostre, offerti gratuitamente ai cittadini" sottolineano Attilio Fo

Milano : Palazzo Pirelli apre le porte ai bambini con mostra Lego : Milano, 24 lug. (AdnKronos) - Domenica 29 luglio dalle 14 alle 22 (ultimo ingresso alle 21) Palazzo Pirelli apre le sue porte ai bambini e alle famiglie, che nell’occasione potranno salire allo Spazio Belvedere al 31esimo piano e potranno ammirare al primo piano presso lo Spazio Eventi la mostra di

'Cosa farai domani?' Apple apre a Milano il suo flagship store : L'azienda creata da Steve Jobs ha fatto nascere 'in Europa 1 milione e 760mila posti di lavoro legati alla app economy' ha spiegato il manager, aggiungendo che l'Italia è la 'quinta economia legata ...

“Cosa farai domani?” Apple apre a Milano il suo flagship store : Pietra grigia dei monti lombardi, acqua e alberi: è “ispirato alle piazze italiane” il primo flagship store di Apple in Italia in Piazza Liberty a Milano, aperto oggi in anteprima per la stampa. Un negozio ma anche una piazza, un punto di incontro dove “condividere e creare relazioni” su un’area di 3500 metri quadrati. Colori tenui - il grigio della pietra Beola, il beige della betulla e il bianco, colore ...

A Milano apre il primo Apple global Store - nave ammiraglia dei punti vendita : Elementi distintivi del design del nuovo flagship Store e della piazza sono la pietra locale e l'acqua. La fontana all'esterno è formata, nella parte superiore, da 56 getti d'acqua che arrivano fino a 8 metri di altezza, mentre nella parte inferiore c'è un sottile velo di acqua...

A Milano apre il primo Apple global Store : nave ammiraglia dei punti vendita : Elementi distintivi del design del nuovo flagship Store e della piazza sono la pietra locale e l'acqua. La fontana all'esterno è formata, nella parte superiore, da 56 getti d'acqua che arrivano fino a 8 metri di altezza, mentre nella parte inferiore c'è un sottile velo di acqua...

Apre flagship store di Apple a Milano - tributo a piazze italiane : Milano, 24 lug., askanews, - È tutto pronto in piazza Liberty per l'apertura del primo flagship store di Apple in Italia, in programma giovedì 26 luglio alle 17. Un negozio di rappresentanza, ...

Fca - apre in rialzo in Borsa a Milano - +1 - 18% - - bene Ferrari ed Exor : Dopo la tensione di lunedì, la seconda seduta della settimana sembra più tranquilla per la scuderia Fca sui mercati azionari. In attesa, nel pomeriggio, della apertura di Wall Street dopo il gruppo di ...