Milan | sconfitta contro il Manchester United | rossoneri a testa alta dopo i calci di

calcioweb.eu

: ICC: cade la Roma, Milan sconfitta di rigore - milansette : ICC: cade la Roma, Milan sconfitta di rigore - la_rossonera : #ICC, #Milan ????? - #ManchesterUnited ?????????????? Sconfitta ai rigori per i rossoneri, ma grande prova per i ragazzi di… - CalcioWeb : àMilan, sconfitta contro il #ManchesterUnited: rossoneri a testa alta dopo i calci di rigore -

(Di giovedì 26 luglio 2018) In casatiene banco ilomercato con importanti trattative con la Juventus ma nel frattempo la squadra di Gattuso si prepara per la prossima stagione. Amichevole di lussoil, finisce 1-1 l’esordio all’International Champions Cup, torneo amichevole estivo che al quale partecipano le migliori squadre europee. Isono passati in svantaggio al 12′la rete di Sanchez, reazione immediata delche trova il pareggio con Suso. Si va aidi rigore la formazione di Josè Mourinho si è imposta per 9-8una serie interminabile di tiri dal dischetto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SUOWEB SCARICA GRATIS L’APP DIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloildi rigoreoWeb.