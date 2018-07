Milan | Scaroni | Il ruolo di presidente è un impegno non da poco

Milan - Scaroni : “Impegno non da poco. Mi auguro arrivi presto il nuovo AD” : "Nella vita ne ho fatte di tutti i colori, adesso sono qui ed è un impegno non da poco. Mi auguro arriverà presto l'amministratore delegato del Milan". L'articolo Milan, Scaroni: “Impegno non da poco. Mi auguro arrivi presto il nuovo AD” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Gattuso dopo lo United : 'Mi è piaciuto quasi tutto. La chiamata di Scaroni? Sono tranquillo' : un Milan convincente quello visto all'esordio dell'International Champions Cup. Finisce 1-1 la sfida contro il Manchester United, con i Red Devils poi più bravi nei calci di rigore , ben 26 quelli ...

Milan – Scaroni chiama Gattuso - l’ombra di Conte si allontana : fissata la data del faccia a faccia : Paolo Scaroni e la telefonata a Gennaro Gattuso, il Presidente del Milan vuole un faccia a faccia con l’allenatore rossonero al suo rientro dalla tournée negli States Tanti sono i temi caldi di questo periodo che infiammano il mercato del Milan. Oltre ai calciatori in entrata ed in uscita, vedi Bonucci e Higuain, anche sulla panchina rossonera potrebbe muoversi qualcosa. La nuova società infatti potrebbe rivoluzionare l’assetto ...

Milan : Scaroni rassicura mister Gattuso - incontro dopo la tournèe : Con una telefonata, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha voluto rassicurare Rino Gattuso dopo le voci degli ultimi giorni su un possibile avvicendamento con Antonio Conte. Lo si apprende da fonti vicine al Milan, secondo cui Scaroni poco fa ha chiamato l’allenatore, impegnato nella tournée negli Stati Uniti: si è trattato di una telefonata cordiale, nel corso della quale il presidente ha fatto all’allenatore l’in ...

Milan - Scaroni telefona a Gattuso : rassicurazioni per il futuro : Paolo Scaroni, nuovo presidente del Milan, rassicura Rino Gattuso: la sua panchina è per ora salda. Nonostante i tanti cambiamenti effettuati dalla proprietà Elliott nell'organigramma societario negli ...

Milan - ufficiale il ritorno di Leonardo : sarà responsabile dell'area sportiva. Scaroni rassicura Gattuso : 'Il ritorno di Leonardo, grande campione rossonero e del mondo, al Club, è un altro passo in avanti nel cammino verso il successo - ha dichiarato nella nota Scaroni -. La nomina di Leonardo è anche ...

Milan - Scaroni : 'Leonardo si occuperà del mercato' : Paolo Scaroni , foto da Triweb.it ,, Presidente Esecutivo di AC Milan ha così parlato del ritorno di Leonardo in rossonero: 'Il ritorno di Leonardo, grande campione rossonero e del mondo, al Club, è un altro passo in avanti nel cammino verso il successo . La nomina di Leonardo è anche un ulteriore segno dell'impegno di Elliott di aggiungere figure di esperienza e standing ...

Ufficiale : il Milan annuncia il ritorno di Leonardo. Scaroni : "Sulla strada del successo" : L'annuncio del club rossonero. Leo torna al Milan dopo nove stagioni. Il comunicato del club. Domani alle 16,30 conferenza stampa

Milan - terminato il faccia a faccia tra Mirabelli e Scaroni : ecco l’esito dell’incontro : Il nuovo presidente del Milan ha deciso di esonerare dall’incarico il direttore sportivo, niente risoluzione del contratto quindi E’ finita l’esperienza di Massimiliano Mirabelli al Milan, l’ormai ex direttore sportivo rossonero è stato sollevato dal suo incarico nel corso dell’incontro avvenuto questa mattina con il nuovo presidente del club Paolo Scaroni. Un colloquio durato poco più di un’ora, durante ...

Paolo Scaroni - curriculum e biografia del nuovo presidente del Milan : L'ex amministratore delegato di Enel ed Eni, Paolo Scaroni [VIDEO], è stato nominato come nuovo presidente del Milan con deleghe di a.d. succedendo all'ex presidente rossonero Li Yonghong e a Marco Fassone. Dopo tale notizia numerosi tifosi rossoneri hanno cominciato a ricercare sui vari motori di ricerca presenti sulla rete internet diverse informazioni sul manager italiano, ed in particolar modo la sua biografia e il suo curriculum in modo da ...

Cda Milan - inizia l’era Elliott-Scaroni/ Ghazidis-Gandini per dopo Fassone - Leonardo d.t. e il mercato svolta : Milan, dopo il cda inizia l’era Elliott: addio a Fassone, ritorna Leonardo, e 150 milioni di euro investimenti. E' iniziata ieri una nuova pagina per il glorioso club rossonero(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:25:00 GMT)

Il Milan cambia tutto e riparte dall'Europa League : Scaroni nuovo presidente : Teleborsa, - Il Milan riparte dall'Europa League. A salvare l'onore dei rossoneri ci pensa il Tas che segna anche la prima vittoria, fuori dal campo, del fondo Elliott. Yonghong Li, infatti, è durato ...