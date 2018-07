Milan | nuovo contatto con l' Atletico Madrid per Kalinic

Milan - Scaroni : “Impegno non da poco. Mi auguro arrivi presto il nuovo AD” : "Nella vita ne ho fatte di tutti i colori, adesso sono qui ed è un impegno non da poco. Mi auguro arriverà presto l'amministratore delegato del Milan". L'articolo Milan, Scaroni: “Impegno non da poco. Mi auguro arrivi presto il nuovo AD” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Bonucci verso la Juventus : nuovo vertice con l'agente di Caldara : Sono i giorni, le ore, del probabile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus, con Mattia Caldara pronto eventualmente a fare il percorso inverso. Oggi, a Milano, c'è stato un altro vertice tra il ds ...

Milan - Leonardo ufficiale : è il nuovo direttore tecnico. Subito al lavoro per tentare lo scambio Higuain-Bonucci : Il Milan di Elliott comincia ufficialmente la sua ricostruzione con la nomina di Leonardo come nuovo direttore dell’area tecnico-sportiva. Il brasiliano, che arriva nei quadri rossoneri dopo un passato da giocatore e allenatore, avrà il compito di guidare la società sul mercato, a cominciare da questa finestra, come spiegato dal presidente Paolo Scaroni. E partirà dal sogno Gonzalo Higuain, diventato concreto per il probabile addio di Leonardo ...

Ecco com’è il nuovo Apple store di Milano/ Video : pietre - scalinate e vetrate si intrecciano in giochi d’acqua : nuovo Apple store in piazza Liberty a Milano. Foto, il progetto dell’archistar Norman Foster prevede una larga scalinata e spettacolari giochi d'acqua(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Milan - Ivan Gazidis sarà il nuovo amministratore delegato : Quest'ultimo, inoltre, curerà la parte "politica" i rapporti con tutte le istituzioni , UEFA, Lega Serie A e FIGC, . Chi è Ivan Gazidis? Nato a Johannesburg , Sudafrica, e figlio di due attivisti ...

Siamo andati a dare un occhiata al nuovo Apple Store di Milano : Tutto questo rientra nel cappello di Today at Apple , la serie di happening che caratterizza i flagship Store di tutto il mondo e che li diversifica da un normale punto vendita. La presentazione di ...

Entriamo (in anteprima) nel nuovo Apple Store di Milano : Il 26 luglio 2018 è il giorno dell’apertura del primo flagship Store di Apple in Italia, a cui abbiamo avuto accesso con due giorni di anticipo. A differenza degli Apple Store all’interno di centri commerciali e aree multimarca, quello di Piazza Liberty a Milano è uno spazio totalmente dedicato alla Mela e al suo mondo di prodotti e servizi. La compagnia, per realizzarlo, ha seguito la stessa falsariga utilizzata altrove, studiando ...