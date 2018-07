Milan | Leonardo si presenta | “non sarà un mercato folle Incontri con la Juve? E’ partito

sportfair

: UFFICIALE - Il nuovo corso di AC Milan continua con la nomina di Leonardo De Araujo (“Leonardo”) a Direttore Genera… - AntoVitiello : UFFICIALE - Il nuovo corso di AC Milan continua con la nomina di Leonardo De Araujo (“Leonardo”) a Direttore Genera… - DiMarzio : #Milan, ora è ufficiale: #Leonardo direttore generale dell'area tecnico-sportiva - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, contatto Leonardo-entourage #Morata: la richiesta del #Chelsea resta alta -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Il nuovo direttore dell’area tecnico-sportiva rossonera si èto in conferenza stampa insieme al presidente Scaroni E’ il giorno dellazione di, il nuovo direttore dell’area tecnico-sportiva delparla davanti ai media del prossimorossonero e dei progetti per questa stagione che sta per cominciare. Bonucci – Spada/LaPresse “Avrò un ruolo molto importante, ho accettato perché ho visto una struttura molto ampia di gente giovane e capace. Sono felice per come mi hanno scelto, questo è stato un motivo importante per me. Penso che ci sono tante cosa da capire e mettere in pratica, è un inizio e abbiamo bisogno di tempo.? Ho incontrato delle persone, non solo lantus. Siamo arrivati durante iled in ritardo, era quasi un obbligo incontrare persone. Siamo legati al FFP, all’accordo preso di ...