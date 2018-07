Milan | Leonardo in conferenza stampa | gli affari con la Juve | l’allenatore per la

Milan - Leonardo si presenta : “non sarà un mercato folle. Incontri con la Juve? E’ partito tutto da una richiesta di Bonucci” : Il nuovo direttore dell’area tecnico-sportiva rossonera si è presentato in conferenza stampa insieme al presidente Scaroni E’ il giorno della presentazione di Leonardo, il nuovo direttore dell’area tecnico-sportiva del Milan parla davanti ai media del prossimo mercato rossonero e dei progetti per questa stagione che sta per cominciare. Bonucci – Spada/LaPresse “Avrò un ruolo molto importante, ho accettato ...

Milan - la situazione in attacco : le cessioni ed i nuovi “contatti” di un Leonardo scatenato! : Milan, le mosse di Leonardo fanno già sognare i tifosi, il nuovo dirigente rossonero si appresta a creare una squadra da sogno per Gattuso Il Milan, dopo l’esperienza della passata stagione, sa bene di dover sistemare qualcosa nel reparto offensivo. Il neo dirigente rossonero Leonardo è letteralmente scatenato in questa sua prima fase di mandato, alle prese con diverse trattative che riguardano l’attacco, oltre al caso Bonucci. ...

Milan - Gattuso : 'Sono tranquillo sul futuro. Con Leonardo ci siamo chiariti' : MilanO - Un errore di Kessie dal dischetto ha dato al Milan la prima sconfitta stagionale nella sfida contro il Manchester United , ma Rino Gattuso si può dire più sereno sul futuro dopo la telefonata ...

Milan - Gattuso e quegli attriti con Leonardo : “abbiamo avuto degli screzi - ma ci siamo chiariti” : L’allenatore del Milan ha parlato in conferenza stampa del match con lo United, soffermandosi anche sul rapporto con Leonardo Sono serviti i calci di rigore ad oltranza al Manchester United di Josè Mourinho per avere la meglio sul Milan. La squadra di Gattuso a Carson nel debutto nella International Champions Cup ha chiuso sull’1-1 i tempi regolamentari con i Red Devils passati in vantaggio con l’ex Udinese Alexis Sanchez ...

Calciomercato Milan – Contatto tra Leonardo e gli agenti di Morata - c’è il sì del giocatore : la richiesta del Chelsea però è folle : Il club londinese chiede una cifra che oscilla tra i 65 e i 70 milioni di euro per cedere Morata, una richiesta ritenuta eccessiva da Leonardo Ufficializzato il suo arrivo all’interno della società rossonera, Leonardo continua a lavorare per regalare ai tifosi del Milan l’attaccante tanto sognato. Il primo nome sulla lista è quello di Alvaro Morata, preferito addirittura a Gonzalo Higuain. AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS C’è ...

Milan - Leonardo ufficiale : è il nuovo direttore tecnico. Subito al lavoro per tentare lo scambio Higuain-Bonucci : Il Milan di Elliott comincia ufficialmente la sua ricostruzione con la nomina di Leonardo come nuovo direttore dell’area tecnico-sportiva. Il brasiliano, che arriva nei quadri rossoneri dopo un passato da giocatore e allenatore, avrà il compito di guidare la società sul mercato, a cominciare da questa finestra, come spiegato dal presidente Paolo Scaroni. E partirà dal sogno Gonzalo Higuain, diventato concreto per il probabile addio di Leonardo ...

