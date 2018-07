Milan | la situazione in attacco | le cessioni ed i nuovi “contatti” di un Leonardo

Milan tra Higuain - Morata e Falcao : la situazione per l'attacco : Il Milan per l'attacco si muove su tre nomi: Gonzalo Higuain , Alvaro Morata e Radamel Falcao. Come spiega Sky Sport , Pipita è un obiettivo del Milan, ma alle spalle di Morata, che resta in cima alla lista dei desideri: i rossoneri in ogni caso sono intenzionati a chiudere per una punta di livello e i nomi ...

Tre morti per legionella nel Milanese. L'assessore regionale : "Situazione critica e complessa" : Continua a salire il bilancio delle vittime dell'emergenza legionella a Bresso, nel Milanese. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti tra ieri e lunedì, un'altra donna è deceduta oggi per le complicanze sopraggiunte dopo aver contratto il batterio. L'anziana aveva 84 anni ed era ricoverata all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), dove sono avvenuti gli altri due decessi.Già dopo la morte del ...

Milano - epidemia di legionella a Bresso : 2 morti e 17 persone colpite. La Regione : “Situazione critica - ecco le precauzioni” : Due morti e 17 casi di contagio accertati. Si aggrava l’emergenza legionella a Bresso, nel Milanese. All’uomo morto lunedì, si è aggiunta una donna deceduta martedì. Entrambi gli anziani avevano 94 anni. Sono deceduti per le complicanze sopraggiunte dopo aver contratto il batterio, che secondo i dati della Regione Lombardia ha già colpito 17 persone. A confermare la situazione, definendola “complicata” e “critica”, è ...

Milan scatenato : Leonardo chiama Marotta per Higuain - la situazione : Gonzalo Higuain potrebbe essere il prossimo attaccante del Milan, Leonardo subito attivissimo in chiave calciomercato, telefonata con Marotta Leonardo subito al lavoro per ridare lustro al suo Milan. Il neo dirigente rossonero si è subito rimboccato le maniche alla ricerca di un colpo davvero da urlo per la rosa di mister Gattuso. Si tratta di Gonzalo Higuain, centravanti super in uscita dalla Juventus dopo l’acquisto di CR7 e ...

Cessione Milan - Sala : “preoccupato per la situazione del Milan” : Cessione Milan– Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha spiegato di essere “preoccupato, come tutti” per la situazione societaria del Milan, “speriamo che tutto si risolva a breve”, ha spiegato a margine della presentazione dell’iniziativa promossa dal Comune per celebrare il calcio, la Milano Calcio City. Il Milan “è una squadra di grande tradizione, nonostante la mia fede interista sono contento ...

Milan - torna di moda il nome di Immobile : la situazione : Il giocatore gradirebbe la piazza rossonera, ma le questioni in ballo sono parecchie. Non ultima, Lotito e la valutazione del cartellino

Olimpiadi 2026 : Milano è in vantaggio - Cortina rilancia - Torino in stand-by. La situazione : Continua la corsa a tre per la candidatura dell’Italia alle Olimpiadi Invernali del 2026. In quesì giorni le tre città preselezionate, Cortina, Milano e Torino, stanno ultimando i progetti da presentare al Coni, che comunicherà poi, entro il 10 luglio, la decisione definitiva su quale candidare ufficialmente. Andiamo quindi ad analizzare la situazione attuale delle tre città. Milano: la città lombarda sembra al momento quella maggiormente in ...

Milan - situazione più delicata del previsto : ecco la sentenza Uefa e la Fiorentina… : La situazione si complica in casa Milan, condizione più delicata rispetto alle indiscrezioni delle ultime ore. E’ in arrivo infatti la sentenza Uefa, le prime notizie parlavano di un solo anno senza Europa mentre alla fine dovrebbero essere due, in arrivo anche una pesante multa di circa 30 milioni di euro. Si tratta di una batosta per il club rossonero anche per quanto riguarda il futuro del club, si complica sempre di più la cessione del ...

Milan - notizie shock sulla stangata dell’Uefa : la situazione è delicatissima : In casa Milan si pensa al calciomercato ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club, nelle ultime ore ore notizie shock sulla stangata dell’Uefa. stanno iniziando a trapelare le prime indiscrezioni in merito alla stangata che di certo arriverà dal massimo organo calcistico europeo. La ‘rosea’ parla dell’ovvia esclusione dalle coppe, che già era nell’aria, con una multa salatissima da 30 milioni di euro. Ma non è tutto, il ...

Supermercati aperti oggi 2 giugno 2018/ Roma e Milano : negozi e centri commerciali - la situazione a Firenze : Supermercati aperti oggi 2 giugno 2018, Roma e Milano: negozi e centri commerciali, tutte le info sulle aperture nel giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:23:00 GMT)

BRESCIA OLIMPIA MilanO / Streaming video e diretta tv : situazione e orario (semifinale playoff gara-3) : diretta BRESCIA OLIMPIA MILANO, Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-3 della semifinale playoff di basket Serie A1. Si arriva al PalaGeorge con il risultato in parità, 1-1(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:50:00 GMT)