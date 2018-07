Milan | Gattuso dopo lo United | ' Mi è piaciuto quasi tutto La chiamata di Scaroni? Sono

Milan - l’ombra di Conte su Gattuso : Bonucci insultato su instagram : OMBRA DI Conte- Continua a tener banco il futuro del Milan. Tra nuova società e calciomercato, i rossoneri si preparano all’inizio della nuova stagione. Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, nelle ultime settimane, Gattuso sarebbe apparso piuttosto nervoso. Punto interrogativo sul suo futuro? Elliott vorrà confrontarsi con il tecnico: resta viva l’ombra di Antonio […] L'articolo Milan, l’ombra di Conte su ...

Milan – Scaroni chiama Gattuso - l’ombra di Conte si allontana : fissata la data del faccia a faccia : Paolo Scaroni e la telefonata a Gennaro Gattuso, il Presidente del Milan vuole un faccia a faccia con l’allenatore rossonero al suo rientro dalla tournée negli States Tanti sono i temi caldi di questo periodo che infiammano il mercato del Milan. Oltre ai calciatori in entrata ed in uscita, vedi Bonucci e Higuain, anche sulla panchina rossonera potrebbe muoversi qualcosa. La nuova società infatti potrebbe rivoluzionare l’assetto ...

Milan. Rino Gattuso si dimetterà al rientro dagli Usa : Rino Gattuso è piuttosto nervoso. Il tecnico calabrese avrebbe le ore contate. La nuova proprietà del Milan ha già contrattato

Milan : Scaroni rassicura mister Gattuso - incontro dopo la tournèe : Con una telefonata, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha voluto rassicurare Rino Gattuso dopo le voci degli ultimi giorni su un possibile avvicendamento con Antonio Conte. Lo si apprende da fonti vicine al Milan, secondo cui Scaroni poco fa ha chiamato l’allenatore, impegnato nella tournée negli Stati Uniti: si è trattato di una telefonata cordiale, nel corso della quale il presidente ha fatto all’allenatore l’in ...

Milan - Scaroni telefona a Gattuso : rassicurazioni per il futuro : Paolo Scaroni, nuovo presidente del Milan, rassicura Rino Gattuso: la sua panchina è per ora salda. Nonostante i tanti cambiamenti effettuati dalla proprietà Elliott nell'organigramma societario negli ...

Milan : Scaroni rassicura Gattuso : ANSA, - MilanO, 25 LUG - Con una telefonata, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha voluto rassicurare Rino Gattuso dopo le voci degli ultimi giorni su un possibile avvicendamento con Antonio ...

Milan - ufficiale il ritorno di Leonardo : sarà responsabile dell'area sportiva. Scaroni rassicura Gattuso : 'Il ritorno di Leonardo, grande campione rossonero e del mondo, al Club, è un altro passo in avanti nel cammino verso il successo - ha dichiarato nella nota Scaroni -. La nomina di Leonardo è anche ...

Milan : Scaroni rassicura Gattuso : ANSA, - MilanO, 25 LUG - Con una telefonata, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha voluto rassicurare Rino Gattuso dopo le voci degli ultimi giorni su un possibile avvicendamento con Antonio ...

Milan - Gattuso pazzesco in allenamento : supera Reina con un gran tiro [VIDEO] : Il Milan si sta preparando per la prossima stagione, in casa rossonera tiene banco anche e soprattutto il calciomercato con importanti soluzioni in arrivo. I rossoneri si trovano negli Stati Uniti, nelle ultime ore sta circolando un video che ha scatenato i tifosi rossoneri. Protagonista il tecnico Gennaro Gattuso, tiro perfetto di Ringhio che supera l’incolpevole Reina. GUARDA IL VIDEO –> Milan, Gattuso pazzesco in ...

Milan - Gennaro Gattuso è l'ultimo cinese : 'Che amarezza' - le ultime ore di angoscia : 'Se sono diventato questo allenatore, i meriti sono di Fassone e Mirabelli, che me ne hanno dato la possibilità. C'è grande rammarico e amarezza, ma dobbiamo guardare avanti'. Appena sbarcato negli ...

Calciomercato Milan - Conte Gattuso : le ultime : Stando a quanto si legge questa mattina sulle colonne del 'Corriere dello Sport', nella notte tra lunedì e martedì c'è stato un contatto con Antonio Conte , al quale è stata chiesta la disponibilità ...

Milan - Gattuso rischia : Leonardo chiede a Conte di liberarsi! : 'Al diavolo!'. Con Antonio Conte in prima pagina, il Corriere dello Sport apre sulla panchina del Milan : 'Leonardo chiede ad Antonio di liberarsi in fretta, Gattuso ora è in bilico. E torna Gandini'.

Milan - traballa la panchina di Gattuso : Conte pronto a subentrare : Fino a questo momento non posso far altro che ringraziare tutte le persone che circondano il mondo Milan . Se sono qua al Milan è perché Mirabelli ha creduto in me a novembre dello scorso anno. Il ...

Milan - Gattuso è inquieto : l'ombra di Conte sulla testa di Ringhio : ll 20 e il 21 luglio sono state due giornate cruciali nella storia recente del Milan visto che il Tas di Losanna ha prima accolto il ricorso del club riammettendolo in Europa League, mentre il giorno ...