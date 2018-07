Milan | ecco Leonardo | ' Avanti con Gattuso Non faremo un mercato folle'

Scambio sull’asse Milan-Juventus - Marotta allo scoperto : “ecco cosa sta accadendo” : Milan e Juventus alle prese con l’affare Bonucci che potrebbe coinvolgere molti altri calciatori come rivelato da Beppe Marotta Milan e Juventus stanno lavorando ad una maxi operazione tra le parti, che potrebbe coinvolgere diversi calciatori delle due rose. L’amministratore delegato del club bianconero, intercettato ieri dalla Gazzetta dello sport, ha rivelato alcuni particolari dell’affare che sta accendendo questa ...

Juventus-Milan - maxi intreccio : ecco tutti i calciatori che possono cambiare maglia - asse di mercato incredibile [NOMI e DETTAGLI] : 1/5 Spada/LaPresse ...

Milano - epidemia di legionella a Bresso : 2 morti e 17 persone colpite. La Regione : “Situazione critica - ecco le precauzioni” : Due morti e 17 casi di contagio accertati. Si aggrava l’emergenza legionella a Bresso, nel Milanese. All’uomo morto lunedì, si è aggiunta una donna deceduta martedì. Entrambi gli anziani avevano 94 anni. Sono deceduti per le complicanze sopraggiunte dopo aver contratto il batterio, che secondo i dati della Regione Lombardia ha già colpito 17 persone. A confermare la situazione, definendola “complicata” e “critica”, è ...

Ecco com’è il nuovo Apple store di Milano/ Video : pietre - scalinate e vetrate si intrecciano in giochi d’acqua : nuovo Apple store in piazza Liberty a Milano. Foto, il progetto dell’archistar Norman Foster prevede una larga scalinata e spettacolari giochi d'acqua(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Milan - ecco il sostituto di Fassone : Stando a quanto riferisce Sky Sport , Ivan Gazidis sarà il nuovo amministratore delegato del Milan . L'attuale direttore esecutivo dell'Arsenal prenderà da settembre il posto di Fassone.

Milan - terminato il faccia a faccia tra Mirabelli e Scaroni : ecco l’esito dell’incontro : Il nuovo presidente del Milan ha deciso di esonerare dall’incarico il direttore sportivo, niente risoluzione del contratto quindi E’ finita l’esperienza di Massimiliano Mirabelli al Milan, l’ormai ex direttore sportivo rossonero è stato sollevato dal suo incarico nel corso dell’incontro avvenuto questa mattina con il nuovo presidente del club Paolo Scaroni. Un colloquio durato poco più di un’ora, durante ...

Milan - nomi illustri e grandi ex per tornare in alto : ecco tutti i nomi della nuova dirigenza rossonera : Sono i giorni decisivi per definire il nuovo organigramma societario del Milan, le ultime indiscrezioni parlano di un clamoroso ritorno di Paolo Maldini La situazione in casa Milan è in continuo divenire, sono giorni di incontri e telefonate per definire il nuovo organigramma societario. Messo alla porta Fassone, il prossimo a liberare il proprio studio sarà Massimiliano Mirabelli, che lascerà il proprio incarico di direttore sportivo dopo ...

Milan - ecco l'offerta a Higuain : Il Milan tenta il colpo Gonzalo Higuain , spuntano le prime cifre offerte all'attaccante della Juventus : stando a La Gazzetta dello Sport , il club rossonero ha messo sul piatto un quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione , 3 in meno di quanto percepito in bianconero, contratto fino al 2021,.

Milan - ecco Leonardo ma non è finita : in arrivo altri ex rossoneri illustri! : Il nuovo Milan targato Elliott si arricchirà di volti ben noti al pubblico rossonero, un tuffo nel passato per guardare con ottimismo al futuro Leonardo sarà il nuovo direttore tecnico del Milan targato Elliott. L’affare è ormai noto da giorni e manca solo l’ufficialità del suo approdo in rossonero dopo la militanza da calciatore prima e da tecnico poi. La rivoluzione in seno al club non è però finita. Serve piazzare alcune ...

Reina tra Milan e mercato : “io al Chelsea ed Higuain rossonero? Ecco cosa dico” : Pepe Reina non vuole sentire parlare di calciomercato per adesso, il suo arrivo al Milan crea una grande concorrenza con Donnarumma ”Io al Chelsea? È solo un’ipotesi. Io in questi giorni voglio solo godermi l’inserimento in questo gruppo. A Sarri mando un in bocca al lupo, è un allenatore che mi ha dato moltissimo e sono molto legato a lui. Se mi piacerebbe giocare con Higuain al Milan? È un’altra ipotesi. Ho ...

Milan - oggi negli Usa : ecco i convocati di Gattuso : Ci sono anche Leonardo Bonucci e Pepe Reina (reduce dal Mondiale) fra i convocati per la tournée statunitense del Milan, che questa sera volerà da Linate a Parigi, da dove l’indomani partirà per Los Angeles. Non faranno parte della spedizione Strinic, che ha ancora qualche giorno di riposo dopo la finale del Mondiale, Conti, Montolivo, Biglia e Gomez. Per le sfide della International Champions Cup, Gattuso ha convocato 28 giocatori: ...

Dal carcere per Tangentopoli al legame con Berlusconi : Milan - ecco chi è Scaroni : DAL carcere AL VICENZA - Laureato in Economia e commercio all'università Bocconi, Scaroni ha conseguito anche un master alla Columbia University di New York, prima di iniziare a lavorare in aziende ...

Milan - ecco il nuovo cda : Scaroni - Patuano - Tuil Fassone via “per giusta causa” : L’amministratore delegato rimosso per giusta causa dall’assemblea dei soci rossoneri e per compromissione del rapporto fiduciario

Paolo Scaroni - curriculum top : ecco chi è il nuovo presidente del Milan : Nel mondo del calcio ha già guidato il Vicenza e Berlusconi l'aveva inserito nel Cda rossonero, ma il suo nome è legato soprattutto a Enel e Eni