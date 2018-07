Milan | carica Leonardo | “Bonucci? Partito tutto da un suo desiderio Gattuso resta | mai

A2A : in discarica solo 1% dei rifiuti - a Milano risorse per 565 mln euro : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – solo l’1% dei rifiuti urbani raccolti da A2A finisce in discarica. Nel 2017, il gruppo quotato ha migliorato di 7 punti percentuali il risultato medio della raccolta differenziata nei comuni serviti, raggiungendo il 63,2%; il 99% dei rifiuti urbani raccolti è stato avviato a recupero di materia o energia. E’ uno dei risultati contenuti nel Bilancio integrato e Bilancio di sostenibilità presentati a ...

A2A : in discarica solo 1% dei rifiuti - a Milano risorse per 565 mln euro : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – solo l’1% dei rifiuti urbani raccolti da A2A finisce in discarica. Nel 2017, il gruppo quotato ha migliorato di 7 punti percentuali il risultato medio della raccolta differenziata nei comuni serviti, raggiungendo il 63,2%; il 99% dei rifiuti urbani raccolti è stato avviato a recupero di materia o energia. E’ uno dei risultati contenuti nel Bilancio integrato e Bilancio di sostenibilità ...

Il Ninja infiamma l'Inter. Nainggolan a Milano - i tifosi impazziti e Spalletti carica : 'Quello che serviva' : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 Radja Nainggolan alle ore 20.25 ha raggiunto il 'Meliá' di Milano per ricevere il primo abbraccio dei suoi nuovi tifosi. tifosi che, riporta La Gazzetta dello Sport , hanno risposto come meglio non avrebbero potuto, con cori a non finire dopo un'attesa che durava dalle 16, quando i primi appassionati hanno fatto capolinea all'esterno dell'hotel, il quartier ...

Incendio in una discarica nel Milanese : nessun intossicato : Un Incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi nella discarica comunale alle porte di Abbiategrasso (Milano). Diversi i mezzi dei vigili del fuoco impegnati sul posto, intervenuti poco prima delle 16. Nel rogo non sono coinvolte persone e neanche immobili, trattandosi di una discarica a cielo aperto. Le operazione di spegnimento risultano particolarmente lunghe per il grande ammasso di rifiuti. L'articolo Incendio in una discarica nel ...

Gattuso carica il Milan del futuro : "Date il massimo - non accontentatevi mai" : È uno dei migliori difensori al mondo perché abbina qualità e quantità, sono questi i giocatori da cui ripartire. Bonucci lo conosciamo tutti. Anche Davide Calabria poteva starci. Quando gioca sembra ...