Milan | Cagliari in pole per un difensore

Milan - Cagliari e Udinese si contendono Gomez : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport si profilerebbe un testa a testa tra Cagliari e Udinese per Gustavo Gomez , difensore centrale in uscita dal Milan.

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli - Juve e Milan scatenate - sprint di Parma - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, in arrivo nuovi super colpi per il tecnico Carlo Ancelotti.Importanti annunci da parte del presidente De Laurentiis, ecco l’intervista al Corriere dello Sport: “Due portieri, un esterno basso che sappia difendere, se vanno via Jorghinho e Hamsik anche due centrocampisti. Abbiamo già preso Verdi: vedrete, da noi Simone sarà più ...

La Tirrenia sposta la sede legale da Cagliari a Milano : «Questa decisione - sottolinea ancora la società - avrà riflessi positivi anche dal punto di vista fiscale e di indotto per l'economia della Sardegna, nonché per il riconoscimento dell'Isola come ...

Milan-Falcao tutta in salita. Locatelli - c'è il no al Cagliari : Radamel Falcao ha soggiornato a Milanello, si è allenato sui campi di Gattuso e nella serata di ieri ha giocato una partita ufficiale nello stadio in cui era presente anche Massimiliano Mirabelli, d.s.

Calciomercato Milan - la risposta al Cagliari per Locatelli e le ultime su Bertolacci al Genoa : Calciomercato Milan – ultime ore calde in casa Milan con i rossoneri che stanno preparando la prossima stagione, l’intenzione è quella di regalare una squadra competitiva al tecnico Gennaro Gattuso. Nelle ultime ore sono andati in scena alcuni colloqui con altre società di Serie A, in particolar modo il Cagliari ha richiesto il centrocampista Manuel Locatelli, la risposta è stata negativa, per adesso non si muove dai rossoneri. ...

Cagliari su Locatelli - spunta l'offerta per il Milan : Il Cagliari ha richiesto il centrocampista del Milan e della Nazionale Under 21, Manuel Locatelli. In giornata, a Milano, il d.s. dei sardi Carli ha infatti incontrato il "collega" rossonero, ...

Milan-Cagliari - incontro per Locatelli. Tra prestito e recompra : il punto : L'incontro - Come riportato da Sky Sport , in giornata Mirabelli ha incontrato Marcello Carli, ds del Cagliari, per parlare del mediano numero 73. I sardi fanno sul serio, dato che il classe '98 è ...

Calciomercato Cagliari - chiesto Locatelli al Milan : incontro tra i ds Carli e Mirabelli : Una nuova stagione da programmare nel migliore dei modi dopo la salvezza sofferta ottenuta nell'ultimo campionato, il Cagliari è già al lavoro per puntellare la rosa in vista della prossima annata. ...

Calciomercato Cagliari - che mossa : contatto con il Milan : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari sta programmando la prossima stagione, in particolar modo ribaltone in panchina con l’addio di Diego Lopez e l’arrivo di Rolando Maran. La dirigenza adesso si muove anche sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva, nelle ultime ore importante mossa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ occhi su Manuel Locatelli, incontro ufficiali con il Milan, ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : doppio colpo Milan - biltz Juventus ed il nuovo portiere del Napoli - mosse di Lazio e Cagliari : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato in Serie A sta entrando nella fase importante, ecco tutte le trattative del giorno. La Juventus dopo la doppietta campionato-Coppa Italia lavora per preparare la prossima stagione, bianconeri protagonisti sul mercato. Non solo Emre Can e Pellegrini, i bianconeri cercano un altro centrocampista, richiesta importante da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i ...