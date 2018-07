Milan | Bonucci vorrebbe ritornare in bianconero

Blastingnews

: ???? Incontro Milan-Juventus: rossoneri vorrebbero Caldara per Bonucci. La Juventus spinge per Higuain (che potrebbe… - MarioGiunta : ???? Incontro Milan-Juventus: rossoneri vorrebbero Caldara per Bonucci. La Juventus spinge per Higuain (che potrebbe… - forumJuventus : La ricostruzione di Sky: - Bonucci vuole tornare alla Juve - Il Milan ha chiesto alla Juve di fare uno scambio con… - AlfredoPedulla : Confermato: la #Juve ha proposto #Caldara al #Milan (malgrado la super offerta del #Borussia Dortmund) nell'operazi… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Il Calciomercato di quest'anno rischia di scaldarsi ancora di più, non solo per l'arrivo di Cristiano Ronaldo VIDEO alla Juve che potrebbe portare con sé altri campioni calcistici in Serie A, ma soprattutto per i contatti tra la stessa Juventus e ilche potrebbero portare a colpi di scena senza precedenti. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra zebre e diavoli si sta proponendo un nuovo clamoroso colpo di mercato. Gia' nei giorni passati vi erano stati contatti per portare in rossonero Gonzalo Higuain e gia' ilaveva annunciato qualche cessione per portare il bilancio societario in attivo: tra le tante proposte vi era quella di trasferireal Paris Saint-German. Il club parigino, anche se aveva avanzato una richiesta ufficiale per il difensore e un'offerta di 35 milioni di euro, dovra' aspettare la volonta' del giocatore, in ...