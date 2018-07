Milan | Baresi | ' Bonucci? Non posso rispondere L' arrivo di Leonardo'

Baresi : 'Bello ritrovare subito Ancelotti. Il Milan ora ha un nuovo progetto' : Franco Baresi a Sky Sport commenta l'inizio tosto del Milan che esordirà in casa contro il Genoa, poi trasferta a Napoli e di nuovo in casa contro la Roma: 'Partite intense, importanti da subito dove incontreremo il ...

Nasce Theal Therapy - la terapia dei campioni per tutti presentata da Mectronic con AC Milan e Franco Baresi : Una vera e propria rivoluzione nel campo della medicina e della fisioterapia in grado, allo stesso tempo, di accelerare il recupero fisico dei campioni dello sport garantendo una rapida guarigione e curare un’ampia gamma di patologie che colpiscono ogni anno milioni di persone in Italia e nel mondo. È questa la potenzialità della Theal Therapy, la terapia laser made in Italy brevettata da Mectronic presentata nella Casa dei rossoneri alla ...