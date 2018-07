Milan | Badelj sempre più lontano | è a un passo dalla Lazio

Niente Milan - Badelj andrà alla Lazio : c'è l'accordo : Troppa titubanza che, secondo le ultime di Sky Sport, hanno agevolato il piano della Lazio , che ha ottimi rapporti con il manager Alessandro Lucci , il quale dopo aver portato Joaquin Correa in ...

Calciomercato Milan - Montolivo non va in tournée : può partire. Tentativo per Badelj : ... l'Atletico Madrid però si è stancato di attendere il via libera rossonero, per questo potrebbe virare su Giroud del Chelsea, fresco campione del mondo con la Francia. Milan, obiettivo Badelj: testa ...

Milan - Montolivo non convocato per la tournée : valigie in mano - arriva Badelj : Montolivo non partirà per la tournèe americana del Milan di Gennaro Gattuso, il centrocampista è pronto a dare l’addio Montolivo non è stato convocato per la tournée americana del Milan negli Usa. Il centrocampista molto probabilmente lascerà il club rossonero per accasarsi altrove, dopo non aver trovato molto spazio nell’ultima stagione. Imminente l’arrivo in rosa di Milan Badelj, centrocampista croato svincolato dopo la ...

Calciomercato Milan – Badelj davanti ad un bivio : c’è l’offerta dello Zenit - ma il giocatore aspetta i rossoneri : Badelj aspetta la decisione del Milan: il regista croato ha ricevuto un’offerta dallo Zenit San Pietroburgo ma attende la risposta dei rossoneri dopo il Tas Dopo la decisione del Tas che ha permesso al Milan di partecipare alla prossima Europa League, il Calciomercato della società rossonera inizia a mettersi in moto. Se sul fronte degli arrivi si riscalda la pista Benzema per l’attacco, mentre per il centrocampo torna di moda ...

Calciomercato Milan - novità importanti dal fronte Badelj : tutti i dettagli : Calciomercato Milan, il centrocampista Badelj si appresta a firmare un nuovo contratto da svincolato con il club rossonero, ma prima il Tas… Calciomercato Milan, Badelj vuole vestire rossonero. Il centrocampista croato, secondo classificato al Mondiale russo con la maglia della sua Nazionale, sembra aver frenato appositamente la trattativa con lo Zenit per aspettare il Milan. I rossoneri sono costretti ad attendere la decisione del ...

Milan - “vecchia” idea per il centrocampo : passi avanti per Badelj : Milan al lavoro sul mercato, nonostante i tanti problemi derivanti dalla traballante società e dalla recente esclusione dalle competizioni Uefa Il Milan deve fare i conti con i ben noti problemi economici della società di Yonghong Li. Si sta trattando l’ingresso in rossonero del magnate Rocco Commisso, ma nel frattempo il calciomercato che Mirabello dovrà mettere in atto, sarà a dir poco low cost. Proprio in tal senso, secondo il ...

Badelj - lettera d'addio : "Firenze casa mia". Milan prima opzione ma... : Il centrocampista croato non rinnova: "Voglio mettermi alla prova". Frenata nell'accordo con i rossoneri che restano comuqnue in pole

Fiorentina - la commovente lettera di Milan Badelj ai tifosi : Milan Badelj ha detto addio alla Fiorentina, lo ha fatto con una lunga lettera apparsa sul sito ufficiale del club viola questa mattina: nel futuro il Milan? “Non ci sono sempre scelte facili nella vita, anche quando sembra che lo siano ma in realtà ognuno di noi e’ diverso e quelli che mi conoscono sanno che sono una persona che cerca sempre di andare oltre. Forse sbaglio ma anche ‘oggi’ vorrei provare ad andare oltre, lasciando il ...

Calciomercato - la Lazio vuole strappare Badelj al Milan : ROMA - La Lazio pensa al dopo De Vrij. A tal proposito è stato effettuato anche più di un sondaggio per Acerbi del Sassuolo. Capitolo centrocampo. All'orizzonte si profila un'asta con il Milan per ...

Milan - c'è l'idea Immobile. E in mezzo spunta Badelj : "Un attaccante importante-importante" confessa il d.s. Mirabelli a chi gli chiede di definire l'identikit del prossimo centravanti rossonero, come rivela Alessandra Gozzini sulla Gazzetta in edicola ...