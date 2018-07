Milan | 1-1 con il Manchester United | Mourinho vince dopo 26 rigori!

Milan – Scaroni chiama Gattuso - l’ombra di Conte si allontana : fissata la data del faccia a faccia : Paolo Scaroni e la telefonata a Gennaro Gattuso, il Presidente del Milan vuole un faccia a faccia con l’allenatore rossonero al suo rientro dalla tournée negli States Tanti sono i temi caldi di questo periodo che infiammano il mercato del Milan. Oltre ai calciatori in entrata ed in uscita, vedi Bonucci e Higuain, anche sulla panchina rossonera potrebbe muoversi qualcosa. La nuova società infatti potrebbe rivoluzionare l’assetto ...

Il Milan veste bianconero. Serve un'accelerata per la svolta di Elliott : Elliott, c'è un problema. E riguarda la velocità delle scelte da realizzare in una società di calcio. Abituato ai tempi biblici delle società di capitale, il fondo americano sta tradendo una lentezza che può diventare nociva per l'esito della stagione rossonera. Ieri, con una nota ufficiale, l'Arsenal ha cancellato ogni possibilità che il ceo Ivan Gazidis possa lasciare i Gunners e trasferirsi a Milano. "Sappiamo che ha offerte ma non ha mai ...

Milan - sconfitta contro il Manchester United : rossoneri a testa alta dopo i calci di rigore : In casa Milan tiene banco il calciomercato con importanti trattative con la Juventus ma nel frattempo la squadra di Gattuso si prepara per la prossima stagione. Amichevole di lusso contro il Manchester United, finisce 1-1 l’esordio all’International Champions Cup, torneo amichevole estivo che al quale partecipano le migliori squadre europee. I rossoneri sono passati in svantaggio al 12′ dopo la rete di Sanchez, reazione ...

Milan : Bonucci vorrebbe ritornare in bianconero : Il Calciomercato di quest'anno rischia di scaldarsi ancora di più, non solo per l'arrivo di Cristiano Ronaldo [VIDEO] alla Juve che potrebbe portare con sé altri campioni calcistici in Serie A, ma soprattutto per i contatti tra la stessa Juventus e il Milan che potrebbero portare a colpi di scena senza precedenti. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra zebre e diavoli si sta proponendo un nuovo clamoroso colpo di ...

Calciomercato Milan - primo contatto con Morata : il Chelsea vuole 70 milioni. Higuain resta in corsa : Milan, Leonardo è già al lavoro. Dopo aver trasformato l'organigramma societario in pochi giorni, ora la proprietà Elliott è pronta a fare le prime mosse sul mercato. Obiettivo primario è trovare ...

Calciomercato Milan – Contatto tra Leonardo e gli agenti di Morata - c’è il sì del giocatore : la richiesta del Chelsea però è folle : Il club londinese chiede una cifra che oscilla tra i 65 e i 70 milioni di euro per cedere Morata, una richiesta ritenuta eccessiva da Leonardo Ufficializzato il suo arrivo all’interno della società rossonera, Leonardo continua a lavorare per regalare ai tifosi del Milan l’attaccante tanto sognato. Il primo nome sulla lista è quello di Alvaro Morata, preferito addirittura a Gonzalo Higuain. AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS C’è ...

Milan - Bonucci verso la Juventus : nuovo vertice con l'agente di Caldara : Sono i giorni, le ore, del probabile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus, con Mattia Caldara pronto eventualmente a fare il percorso inverso. Oggi, a Milano, c'è stato un altro vertice tra il ds ...

Milan - l'entourage di Perotti apre allo scambio con Suso : Suso alla Roma, Perotti al Milan: questa l'ipotesi di mercato lanciata da Sky Sport . Secondo Tele Radio Stereo , l'entourage del giocatore argentino non chiude all'ipotesi di un trasferimento in rossonero.

Milan Manchester United/ Streaming video e diretta tv : allenatori a confronto e formazioni - orario e quote : diretta Milan Manchester United, Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Carson per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 22:31:00 GMT)

Milan : Scaroni rassicura mister Gattuso - incontro dopo la tournèe : Con una telefonata, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha voluto rassicurare Rino Gattuso dopo le voci degli ultimi giorni su un possibile avvicendamento con Antonio Conte. Lo si apprende da fonti vicine al Milan, secondo cui Scaroni poco fa ha chiamato l’allenatore, impegnato nella tournée negli Stati Uniti: si è trattato di una telefonata cordiale, nel corso della quale il presidente ha fatto all’allenatore l’in ...

Asse Milan-Juventus - proseguono i contatti per lo scambio Bonucci-Caldara. E sulla questione Higuain… : Le due società si sono sentite anche nella giornata di oggi, non trovando però un punto di incontro sulla valutazione dei due difensori I contatti tra Milan e Juventus restano frenetici, le due società lavorano allo scambio che dovrebbe portare Caldara in rossonero e Leonardo Bonucci a vestire nuovamente la maglia bianconera. Higuain – LaPresse Si lavora sulle valutazioni dei due calciatori, con entrambi i club convinti che il ...