Migranti | Toninelli | ” Violazioni dei diritti nei centri in Libia? Preoccupati | in

OPEN ARMS : "DENUNCIAMO ITALIA E LIBIA PER OMICIDIO COLPOSO DI Migranti"/ Toninelli - "sbaglia obiettivo" : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della LIBIA: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave OPEN ARMS è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 19:53:00 GMT)

Migranti - Fratoianni a Salvini e Toninelli dopo l’esclusiva del Fatto : “Cercate militari che iniziano a raccontare verità” : “Ora cari Matteo Salvini e Danilo Toninelli, che fate? Denunciate Il Fatto Quotidiano?”. Il deputato di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni chiede conto al ministro dell’Interno e al titolare del Mit di quanto fonti militari italiani hanno rivelato a Fabrizio D’Esposito e Antonio Massari: la Guardia costiera libica affonda i barconi con i Migranti a bordo. “Andate alla ricerca delle fonti militari italiane che evidentemente ...

Migranti : Palazzotto - Toninelli smentisca ‘fonti Mit’ o si dimetta : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Se fosse vero che in governo Italiano non è in grado di sapere quali imbarcazioni si muovono a 80 miglia dalla costa italiana in un tratto di mare dove sono attive ben 3 missioni navali a cui partecipa la Marina Militare Italiana sarebbe un fatto gravissimo”. Lo afferma Erasmo Palazzotto di Liberi e Uguali da bordo della nave Astral/OpenArms, replicando alle fonti del Mit sulla questione.“Che ...

Migranti : Stumpo - Toninelli conferma che chiusura porti grande bugia : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “La chiusura dei porti è una grande bugia. Oggi il ministro Toninelli rispondendo ad una interrogazione di Leu in commissione trasporti di Montecitorio sulla nave Aquarius ha candidamente confermato che non ha mai emanato nessun provvedimento per chiudere i porti”. Lo afferma il deputato di Leu, Nico Stumpo, componente della commissione Trasporti.“Anzi ci ha risposto che su nave Aquarius il ...

Migranti - Toninelli : “A Tripoli centro di coordinamento soccorsi” : Migranti, Toninelli: “A Tripoli centro di coordinamento soccorsi” Migranti, Toninelli: “A Tripoli centro di coordinamento soccorsi” Continua a leggere L'articolo Migranti, Toninelli: “A Tripoli centro di coordinamento soccorsi” proviene da NewsGo.

Migranti - Toninelli : 'A Tripoli centro di coordinamento soccorsi' : "Stiamo lavorando al potenziamento delle capacità operative della Guardia costiera libica nelle attività di controllo, pattugliamento delle coste e Sar, con la creazione di un centro di coordinamento ...

Migranti - Toninelli : Italia non sia sola : 20.11 Si sta lavorando al potenziamento delle capacità operative della Guardia Costiera libica per il pattugliamento coste e il Sar (Search and rescue-ricerca e salvataggio), con la creazione di un Centro dei soccorsi a Tripoli, la cessione a titolo gratuito di navi e l'addestramento del personale". Lo annuncia il ministro Toninelli nel 153° anniversario della Guardia Costiera Italiana. 600mila Migranti salvati in 4 anni, ora coinvolgere altri ...

Migranti - Toninelli : non dobbiamo farli partire : Così il ministro dei Trasporti. L'Italia non può più essere considerata luogo esclusivo di sbarco, scrive il ministro degli Esteri Moavero in una lettera all'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari ...

Migranti : Toninelli - più risultati in 45 giorni che in tanti anni : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Su #Migranti più risultati in 45 giorni che in tanti anni. Complimenti a @giuseppeconte”. Lo dichiara in un tweet il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli. “Il governo del cambiamento sta ribaltando gli schemi. Con questa riconquistata credibilità internazionale l’Italia – sottolinea – non rimarrà più sola”. L'articolo Migranti: Toninelli, ...

Migranti - barcone con 450 a bordo verso l'Italia. Salvini : porti chiusi. Toninelli : Malta faccia subito il suo dovere : «Una nave con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di aprodo in...

Migranti - Salvini : nave con 450 clandestini verso l'Italia ma qui non approda. Toninelli : Malta faccia subito il suo dovere : «Una nave con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di aprodo in...